白鷹高飛！Bell & Ross White Hawk計時碼表 限量展翅
還未能盡情旅行的時刻，更讓人感受到自由的可貴。柏萊士（Bell & Ross）原本就以飛機上四方形的的儀表板得到啟發，發展出BR系列表款，品牌近日再以超音波客機Dassault Falcon的飛機為靈感，推出一只白色面盤的BR 05 White Hawk計時碼表，全球限量250只。
BR 05系列首只計時腕表最早在2020面世，一體成型式表殼，打破過往手表非圓即方的二元思維。該系列過去已推出精鋼、雙色金、自動、兩地時間等不同功能與設計款式，本次新款的White Hawk白色面盤計時碼表，則從超音波客機Dassault Falcon的飛機得到靈感，將超音波飛機的白色機身，化為面盤上搶眼、高雅的白色，同時新品取名為「白鷹（White Hawk）」，也再次強化Bell & Ross將航空、飛行深植於DNA的風格，復以「白鷹」帶來力量、權力的聯想。
表款的動力來源使用BR-Cal.301自動上鍊機芯，並可在透明的後底蓋中欣賞。42毫米的精鋼表殼，其中兩個次表盤（sub-dial）都以銀色處理，而中置的計時秒針、以及分鐘積分盤的小秒針都染上了紅色，象徵優雅中暗藏的熱情、並預約了明日的行動活力。全球限量250只，價格店洽。
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