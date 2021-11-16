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白鷹高飛！Bell & Ross White Hawk計時碼表 限量展翅

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Bell & Ross BR 05 White Hawk計時碼表，價格店洽。圖 / 柏萊士提供
Bell & Ross BR 05 White Hawk計時碼表，價格店洽。圖 / 柏萊士提供

還未能盡情旅行的時刻，更讓人感受到自由的可貴。柏萊士（Bell & Ross）原本就以飛機上四方形的的儀表板得到啟發，發展出BR系列表款，品牌近日再以超音波客機Dassault Falcon的飛機為靈感，推出一只白色面盤的BR 05 White Hawk計時碼表，全球限量250只。

BR 05系列首只計時腕表最早在2020面世，一體成型式表殼，打破過往手表非圓即方的二元思維。該系列過去已推出精鋼、雙色金、自動、兩地時間等不同功能與設計款式，本次新款的White Hawk白色面盤計時碼表，則從超音波客機Dassault Falcon的飛機得到靈感，將超音波飛機的白色機身，化為面盤上搶眼、高雅的白色，同時新品取名為「白鷹（White Hawk）」，也再次強化Bell & Ross將航空、飛行深植於DNA的風格，復以「白鷹」帶來力量、權力的聯想。

表款的動力來源使用BR-Cal.301自動上鍊機芯，並可在透明的後底蓋中欣賞。42毫米的精鋼表殼，其中兩個次表盤（sub-dial）都以銀色處理，而中置的計時秒針、以及分鐘積分盤的小秒針都染上了紅色，象徵優雅中暗藏的熱情、並預約了明日的行動活力。全球限量250只，價格店洽。

Bell & Ross推出BR 05系列最新款White Hawk計時碼表，再度強化品牌飛行、勇猛果敢的DNA。圖 / 柏萊士提供（合成照）
Bell & Ross推出BR 05系列最新款White Hawk計時碼表，再度強化品牌飛行、勇猛果敢的DNA。圖 / 柏萊士提供（合成照）
一體成型式的表殼，從側面更能欣賞精緻的霧面與亮面拋光細節。圖 / 柏萊士提供
一體成型式的表殼，從側面更能欣賞精緻的霧面與亮面拋光細節。圖 / 柏萊士提供
圓中帶方、方中帶圓的形中形（shape in shape）手法，賦予BR 05系列表款更豐富的線條魅力。圖 / 柏萊士提供
圓中帶方、方中帶圓的形中形（shape in shape）手法，賦予BR 05系列表款更豐富的線條魅力。圖 / 柏萊士提供
透明的後底蓋並印上與表款名稱White Hawk呼應的老鷹圖騰。圖 / 柏萊士提供
透明的後底蓋並印上與表款名稱White Hawk呼應的老鷹圖騰。圖 / 柏萊士提供

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