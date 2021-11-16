白鷹高飛！Bell & Ross White Hawk計時碼表 限量展翅

還未能盡情旅行的時刻，更讓人感受到自由的可貴。柏萊士（Bell & Ross）原本就以飛機上四方形的的儀表板得到啟發，發展出BR系列表款，品牌近日再以超音波客機Dassault Falcon的飛機為靈感，推出一只白色面盤的BR 05 White Hawk計時碼表，全球限量250只。

BR 05系列首只計時腕表最早在2020面世，一體成型式表殼，打破過往手表非圓即方的二元思維。該系列過去已推出精鋼、雙色金、自動、兩地時間等不同功能與設計款式，本次新款的White Hawk白色面盤計時碼表，則從超音波客機Dassault Falcon的飛機得到靈感，將超音波飛機的白色機身，化為面盤上搶眼、高雅的白色，同時新品取名為「白鷹（White Hawk）」，也再次強化Bell & Ross將航空、飛行深植於DNA的風格，復以「白鷹」帶來力量、權力的聯想。