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台中限定！繼光香香雞＋萬客什鍋「燒酒雞湯湯滷」開賣

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
繼光香香雞攜手萬客什鍋，推出「燒酒雞湯湯滷」，優惠價209元。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞攜手萬客什鍋，推出「燒酒雞湯湯滷」，優惠價209元。圖／繼光香香雞提供

隨著火鍋的季節到來，「繼光香香雞」本次攜手台中人氣鍋物「萬客什鍋」，自11月17日起限時限量推出「燒酒雞湯湯滷」，讓民眾一次就能品嚐到「香香炸雞搭配燒酒雞」的絕妙組合滋味，僅限中山旗艦店、新時代專櫃才吃得到。

創立自1973年的繼光香香雞，近年積極拓展餐飲版圖，除了炸物料理之外，還打造「湯．滷味」與「Tplus茶加」等滷味、手搖飲品牌。其中標榜滷湯也可以喝的「湯．滷味」，以雞骨精燉熬煮成湯底，並有麻辣、沙茶、藥膳等3種口味，原本僅於台中中山旗艦店供應，自11月17日起，也將同步於台中新時代專櫃販售。至於自台中起家的「萬客什鍋」，最大的特色就是以台式經典料理為元素，推出燒酒雞鍋、剝皮辣椒烏骨雞鍋、爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋等數十種特色湯底，乃是台中代表性的超人氣火鍋店。

自11月17日起，繼光香香雞與萬客什鍋合作，推出「燒酒雞湯湯滷」，以萬客什鍋招牌的「燒酒麻油香」湯底為基礎，再將雞肉換成繼光香香雞的「香香炸雞」，還有搭配各種滷料，創造出炸物與鍋物組合的華麗感，限時於11月17日至1月31日供應，原價220元，優惠價209元，另外還有搭配豬肉片的組合可供選擇。

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