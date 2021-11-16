魷魚遊戲概念款？金秀賢搶秀MIDO新款潛水表太有戲！

《魷魚遊戲》大紅，連帶劇中神秘工作人員的頭罩也一度引起今年萬聖節的變裝風潮。想要在同一款手表上找到三角形、圓形、正方形並不容易，但由韓國男人金秀賢代言的美度（MIDO）表款，今日便釋出一只「海洋之星深潛600米金秀賢特別版」，堪稱魷魚遊戲風格款、搶搭最夯韓劇話題。

這款潛水表款具備了強悍的600米防水、通過瑞士天文台認證的自動上鍊機芯，以及抗磁力的矽材質。但最大亮點之一，還在於表盤上使用了正方形、圓形、三角形，洽巧跟魷魚遊戲人遊戲工作人員頭罩上的幾何形狀不謀而合！其中12點鐘方向使用了三角形、6與9點鐘方向分別使用一個或兩個正方形區隔，3點鐘方向為日期視窗，其餘的小時時標則採用圓形，讓即便在深邃海底或低照明的環境下，一樣能清楚辨讀時間。

美度表與金秀賢在2021年初結成好友關係，具品牌表示，台灣市場因金秀賢的強大帶貨力，今年多出預估20-30％的新客群，且不少為女性消費者帶男性友人一同前往、最後則由男性消費者成交，超乎品牌原本預期、並帶來正面的口碑回饋。