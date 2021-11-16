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魷魚遊戲概念款？金秀賢搶秀MIDO新款潛水表太有戲！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
特製的表盒以象徵美度品牌經典的橘、黑二色構成，並隨附額外一條NATO表帶。圖 / 美度表提供
特製的表盒以象徵美度品牌經典的橘、黑二色構成，並隨附額外一條NATO表帶。圖 / 美度表提供

魷魚遊戲》大紅，連帶劇中神秘工作人員的頭罩也一度引起今年萬聖節的變裝風潮。想要在同一款手表上找到三角形、圓形、正方形並不容易，但由韓國男人金秀賢代言的美度（MIDO）表款，今日便釋出一只「海洋之星深潛600米金秀賢特別版」，堪稱魷魚遊戲風格款、搶搭最夯韓劇話題。

這款潛水表款具備了強悍的600米防水、通過瑞士天文台認證的自動上鍊機芯，以及抗磁力的矽材質。但最大亮點之一，還在於表盤上使用了正方形、圓形、三角形，洽巧跟魷魚遊戲人遊戲工作人員頭罩上的幾何形狀不謀而合！其中12點鐘方向使用了三角形、6與9點鐘方向分別使用一個或兩個正方形區隔，3點鐘方向為日期視窗，其餘的小時時標則採用圓形，讓即便在深邃海底或低照明的環境下，一樣能清楚辨讀時間。

美度表與金秀賢在2021年初結成好友關係，具品牌表示，台灣市場因金秀賢的強大帶貨力，今年多出預估20-30％的新客群，且不少為女性消費者帶男性友人一同前往、最後則由男性消費者成交，超乎品牌原本預期、並帶來正面的口碑回饋。

其實這款腕表今年已發表過藍色面盤與黑色面盤的兩種款式，而最新的特殊組合，則除了原本表款搭配的精鋼鍊帶，還將提供第二條藍、白、黑三色交織的NATO編織表帶，訂價為58,000元，所以成為「海洋之星深潛600米金秀賢特別版」；表款已在全台美度表（MIDO）直營店與MOMO官方旗艦館，實體、電商雙雙上市，而前15位在直營店購買的消費者，還可獲得韓國空運來台、經過金秀賢親筆簽名的精裝收納盒，名額超級限量，可登錄MIDO官方臉書粉絲專頁，即可查詢全省直營店面。

來自瑞士的美度（MIDO）今日發表新款「海洋之星深潛600米金秀賢特別版」，並使用金秀賢喜愛的藍、白、黑三色，打造一條特製NATO表帶。圖 / 美度表提供（合成照）
來自瑞士的美度（MIDO）今日發表新款「海洋之星深潛600米金秀賢特別版」，並使用金秀賢喜愛的藍、白、黑三色，打造一條特製NATO表帶。圖 / 美度表提供（合成照）
凡於全省美度直營店的前15名消費者，將可得到有金秀賢親筆簽名的特製表盒、並以壓克力包裝，表款已於今日開賣。記者釋俊哲 / 攝影
凡於全省美度直營店的前15名消費者，將可得到有金秀賢親筆簽名的特製表盒、並以壓克力包裝，表款已於今日開賣。記者釋俊哲 / 攝影
美度今年因金秀賢的強大帶貨力，為品牌開發了20至30%的客群新藍海。圖 / 美度表提供
美度今年因金秀賢的強大帶貨力，為品牌開發了20至30%的客群新藍海。圖 / 美度表提供
封閉式後底蓋帶來更好的防水性能，並刻有象徵海洋之星系列的海星圖案。圖 / 美度表提供
封閉式後底蓋帶來更好的防水性能，並刻有象徵海洋之星系列的海星圖案。圖 / 美度表提供

魷魚遊戲

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