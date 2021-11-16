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全台去年產生1.2億件網購包裝垃圾 8大電商推循環箱袋

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今天宣布啟動110年循環袋（箱）試辦計畫，只要至8家網購平台以循環袋（箱）收貨並於活動期間歸還就可抽獎。記者吳姿賢／攝影
環保署今天宣布啟動110年循環袋（箱）試辦計畫，只要至8家網購平台以循環袋（箱）收貨並於活動期間歸還就可抽獎。記者吳姿賢／攝影

去年全台網購金額高達2400億元，推估產生1.2億個網購包裝，環保署去年結合四家業者試辦網購循環包裝，但不少循環箱袋相當精美實用，導致民眾沒有歸還，整體回收率僅二成五。環保署今天宣布啟動第二波網購循環包裝，為提升回收率，只要歸還就可抽獎，網購平台擴大為八家，橫跨龍頭電商、食品雜貨、生鮮蔬果到流行服飾平台。

為降低網購包裝使用量，環保署今天宣布啟動110年循環袋（箱）試辦計畫，從110年11月22日至111年3月15日，只要至參與8家網購平台以循環袋（箱）收貨，並於活動期間歸還，確認循環袋（箱）沒有損壞，就可獲得抽獎資格，最大獎是iPhone，另外還有iPad、Dyson吸塵器等。

環保署去年起與4家網購平台試辦網購包裝循環使用，今年擴大為八家網購平台，包括PChome 24h購物、momo購物網、UNIQLO、QUEEN SHOP、台塑購物網、直接跟農夫買、淨毒五郎、鮮乳坊等，並由中華郵政、配客嘉協助循環包裝回收，盼透過試辦經驗建置商業運作模型。

環保署回收基管會執秘謝炳輝表示，去年全台網購金額高達2400億元，換算約有1.2億件的網購行為，對環境產生衝擊，因應全球趨勢強調循環經濟跟淨零碳排，民生消費或資源回收都要朝此方向前進，網購在包裝或運輸上都應該為了環境保護盡心力。試辦活動跨越耶誕節、元旦、農曆新年、元宵節，網購包裝、數量應相當可觀，將依照試辦結果作為未來政策擬定的參考。

不過去年試辦網購循環包裝有七成五沒有成功回收，謝炳輝說，循環包裝設計跟材質相當精美，因此去年許多民眾以為是贈品才保留下來，今年各平台有其他因應作法，如用押金或擴大宣傳，希望讓網購包材達到回收及減量效果。但付押金可能降低民眾參與意願，他說，會從試辦結果來檢討怎樣的方式能夠讓民眾更方便。

去年試辦三個月共使用8241件、回收2067件，謝炳輝說，今年目標是電商出貨量有一成使用循環包裝，並且回收1.2萬件循環包裝，不過目前還沒有法制化期程，每家網購平台的銷售或運作方式都不同，也要看國際趨勢，觀察未來如何處理及推動才能讓網購循環有更好成果。

環保署今天宣布啟動110年循環袋（箱）試辦計畫，只要至8家網購平台以循環袋（箱）收貨並於活動期間歸還就可抽獎。記者吳姿賢／攝影
環保署今天宣布啟動110年循環袋（箱）試辦計畫，只要至8家網購平台以循環袋（箱）收貨並於活動期間歸還就可抽獎。記者吳姿賢／攝影
環保署今天宣布啟動110年循環袋（箱）試辦計畫，只要至8家網購平台以循環袋（箱）收貨並於活動期間歸還就可抽獎。記者吳姿賢／攝影
環保署今天宣布啟動110年循環袋（箱）試辦計畫，只要至8家網購平台以循環袋（箱）收貨並於活動期間歸還就可抽獎。記者吳姿賢／攝影
環保署今天宣布啟動110年循環袋（箱）試辦計畫，只要至8家網購平台以循環袋（箱）收貨並於活動期間歸還就可抽獎。記者吳姿賢／攝影
環保署今天宣布啟動110年循環袋（箱）試辦計畫，只要至8家網購平台以循環袋（箱）收貨並於活動期間歸還就可抽獎。記者吳姿賢／攝影

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