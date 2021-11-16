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第一個有洞的比薩！必勝客推出「聖誕花圈烤雞比薩」
才剛推出「威士忌牛排干貝比薩」的「必勝客」，再度呼應即將到來的聖誕節，以聖誕花圈為主題，推出「聖誕花圈烤雞比薩」，也成為登台35年以來，第一次推出「有洞的比薩」。另外必勝客還同步推出「HOT骰子牛海陸拼盤」，為年終餐敘增添歡樂氣氛。
即日起至12月27日限時推出的「聖誕花圈烤雞比薩」，首度使用內外雙圈芝心餅皮圈出花環形狀，大幅增添外型創意，並且吃得到芝心起司與帕瑪森起司；餅皮上則鋪有雞腿肉、莫札瑞拉起司，還有紅綠配色的紅椒丁、菠菜，還搭配上以10種香料調製而成的摩洛哥風味醬，帶來鮮香的異國風情。每個大比薩定價790元，適用於買大送大，單點優惠則為479元。另外還有搭配HOT燒大拼盤、1.25L飲料的「聖誕花圈烤雞餐」，每套899元。
11月23日至1月17日期間，全台必勝客也推出「HOT骰子牛海陸拼盤」，包括有骰子牛佐洋芋泥、塔塔醬深海魷魚、BBQ烤雞、黃金和風鱈魚塊等4種品項組合，單點509元，拼盤套餐換購加價130元。自11月23日至1月3日期間，必勝客還推出「聖誕跨年奢華餐」，包括有1個威士忌牛排干貝比薩（搭配松露起司龍捲風餅皮）、1個大比薩（外帶，限定710元以下口味）或1個小比薩（外送，限定460元以下口味）、HOT骰子牛海陸拼盤、1.25L飲料1瓶，全套1,499元。
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