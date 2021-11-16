冬天來了就是要穿帥氣短靴！陳柏霖、范少勳、陳意涵 黑色鉚釘靴造型帥爆
時序入冬，帥氣靴款穿搭也準備出動，近日多位影星包括陳柏霖、范少勳、陳意涵紛紛以亮澤皮革靴款搭出個性造型，尤其陳柏霖和范少勳雖然撞靴，也表現各自風格，不僅顯帥、也顯腿長，還拍了有趣的穿搭照。
近日電影《詭扯》進入宣傳期，陳柏霖在首映會時，穿著GIORGIO ARMANI西裝，搭配Christian Louboutin Mayerswing銀色金屬裝飾黑色小牛皮高跟短靴，有點痞也有點帥；相同的靴款，范少勳則是以黑西裝、橘色高領毛衣搭襯，呈現時尚休閒感，粉絲也在高人氣IG底下留言「瞬間身高190公分，彷彿長腿哥哥」，范少勳也發揮他的勳寶特質，搞怪拍出可愛照。Mayerswing短靴是以莫卡辛鞋型為基礎，搭配金屬鍊條設計，此細節緣於在Christian Louboutin的工作室中，有一幅照片是一名男子坐在螺絲和螺母堆疊為背景的構圖中，設計師以此為靈感打造出品牌代表性的金屬鉚釘「Morsetto spike」，也為此系列鞋款增添搖滾元素。
Mayerswing也推出女款，謝盈萱身穿路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）黑色西服搭配Mayweswing Donna高跟靴，展現霸氣風格，李沐在宣傳電影《青春弒戀》則配襯miu miu黑白短洋裝，俏麗可愛又帶著中性色彩。孕婦陳意涵巧妙以Stella McCartney的洋裝遮住孕肚，搭配Montezu Lug黑色短靴，以甜美笑容和率性取得平衡；結合莫卡辛、卻爾西靴型的Montezu Lug黑色短靴，鞋頭飾帶設計成面具線條，並搭配坑紋鞋底，也有白色款式。此外，Christian Louboutin的靴款還包括Horse Guarda銀色金屬裝飾軍靴，前身是2018年推出的Country Croche短靴，2021年秋冬的升級版，背面飾有銀色鍊條，皮革更加柔軟適穿。
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