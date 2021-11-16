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冬天來了就是要穿帥氣短靴！陳柏霖、范少勳、陳意涵 黑色鉚釘靴造型帥爆

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
陳意涵、范少勳、陳柏霖都詮釋Christian Louboutin的冬季靴款。圖／Christian Louboutin提供
陳意涵、范少勳、陳柏霖都詮釋Christian Louboutin的冬季靴款。圖／Christian Louboutin提供

時序入冬，帥氣靴款穿搭也準備出動，近日多位影星包括陳柏霖、范少勳、陳意涵紛紛以亮澤皮革靴款搭出個性造型，尤其陳柏霖和范少勳雖然撞靴，也表現各自風格，不僅顯帥、也顯腿長，還拍了有趣的穿搭照。

近日電影《詭扯》進入宣傳期，陳柏霖在首映會時，穿著GIORGIO ARMANI西裝，搭配Christian Louboutin Mayerswing銀色金屬裝飾黑色小牛皮高跟短靴，有點痞也有點帥；相同的靴款，范少勳則是以黑西裝、橘色高領毛衣搭襯，呈現時尚休閒感，粉絲也在高人氣IG底下留言「瞬間身高190公分，彷彿長腿哥哥」，范少勳也發揮他的勳寶特質，搞怪拍出可愛照。Mayerswing短靴是以莫卡辛鞋型為基礎，搭配金屬鍊條設計，此細節緣於在Christian Louboutin的工作室中，有一幅照片是一名男子坐在螺絲和螺母堆疊為背景的構圖中，設計師以此為靈感打造出品牌代表性的金屬鉚釘「Morsetto spike」，也為此系列鞋款增添搖滾元素。

Mayerswing也推出女款，謝盈萱身穿路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）黑色西服搭配Mayweswing Donna高跟靴，展現霸氣風格，李沐在宣傳電影《青春弒戀》則配襯miu miu黑白短洋裝，俏麗可愛又帶著中性色彩。孕婦陳意涵巧妙以Stella McCartney的洋裝遮住孕肚，搭配Montezu Lug黑色短靴，以甜美笑容和率性取得平衡；結合莫卡辛、卻爾西靴型的Montezu Lug黑色短靴，鞋頭飾帶設計成面具線條，並搭配坑紋鞋底，也有白色款式。此外，Christian Louboutin的靴款還包括Horse Guarda銀色金屬裝飾軍靴，前身是2018年推出的Country Croche短靴，2021年秋冬的升級版，背面飾有銀色鍊條，皮革更加柔軟適穿。

范少勳詮釋Mayerswing銀色金屬裝飾黑高跟短靴，52,500元。圖／Christian Louboutin提供
范少勳詮釋Mayerswing銀色金屬裝飾黑高跟短靴，52,500元。圖／Christian Louboutin提供
李沐以miu miu洋裝趴得Mayerswing Donna銀色金屬裝飾黑高跟短靴，48,100元。圖／Christian Louboutin提供
李沐以miu miu洋裝趴得Mayerswing Donna銀色金屬裝飾黑高跟短靴，48,100元。圖／Christian Louboutin提供
范少勳詮釋Mayerswing銀色金屬裝飾黑高跟短靴，52,500元。圖／Christian Louboutin提供
范少勳詮釋Mayerswing銀色金屬裝飾黑高跟短靴，52,500元。圖／Christian Louboutin提供
Montezu Lug黑色短靴，43,900元。圖／Christian Louboutin提供
Montezu Lug黑色短靴，43,900元。圖／Christian Louboutin提供
Mayerswing銀色金屬裝飾黑高跟短靴，52,500元。圖／Christian Louboutin提供
Mayerswing銀色金屬裝飾黑高跟短靴，52,500元。圖／Christian Louboutin提供
陳意涵穿Stella McCartney裙裝搭襯Montezu Lug黑色短靴，43,900元。圖／Christian Louboutin提供
陳意涵穿Stella McCartney裙裝搭襯Montezu Lug黑色短靴，43,900元。圖／Christian Louboutin提供
李沐以miu miu洋裝趴得Mayerswing Donna銀色金屬裝飾黑高跟短靴，48,100元。圖／Christian Louboutin提供
李沐以miu miu洋裝趴得Mayerswing Donna銀色金屬裝飾黑高跟短靴，48,100元。圖／Christian Louboutin提供
陳意涵穿Stella McCartney裙裝搭襯Montezu Lug黑色短靴，43,900元。圖／Christian Louboutin提供
陳意涵穿Stella McCartney裙裝搭襯Montezu Lug黑色短靴，43,900元。圖／Christian Louboutin提供
Mayerswing Donna銀色金屬裝飾黑高跟短靴，48,100元。圖／Christian Louboutin提供
Mayerswing Donna銀色金屬裝飾黑高跟短靴，48,100元。圖／Christian Louboutin提供
謝盈萱穿LV黑色西服搭襯Mayerswing Donna銀色金屬裝飾黑高跟短靴，48,100元。圖／Christian Louboutin提供
謝盈萱穿LV黑色西服搭襯Mayerswing Donna銀色金屬裝飾黑高跟短靴，48,100元。圖／Christian Louboutin提供
陳柏霖在電影首映會以GIORGIO ARMANI西服配襯Mayerswing銀色金屬裝飾黑高跟短靴，52,500元。圖／Christian Louboutin提供
陳柏霖在電影首映會以GIORGIO ARMANI西服配襯Mayerswing銀色金屬裝飾黑高跟短靴，52,500元。圖／Christian Louboutin提供
謝盈萱穿LV黑色西服搭襯Mayerswing Donna銀色金屬裝飾黑高跟短靴，48,100元。圖／Christian Louboutin提供
謝盈萱穿LV黑色西服搭襯Mayerswing Donna銀色金屬裝飾黑高跟短靴，48,100元。圖／Christian Louboutin提供
陳柏霖在電影首映會以GIORGIO ARMANI西服配襯Mayerswing銀色金屬裝飾黑高跟短靴，52,500元。圖／Christian Louboutin提供
陳柏霖在電影首映會以GIORGIO ARMANI西服配襯Mayerswing銀色金屬裝飾黑高跟短靴，52,500元。圖／Christian Louboutin提供

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