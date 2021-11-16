冬天來了就是要穿帥氣短靴！陳柏霖、范少勳、陳意涵 黑色鉚釘靴造型帥爆

時序入冬，帥氣靴款穿搭也準備出動，近日多位影星包括陳柏霖、范少勳、陳意涵紛紛以亮澤皮革靴款搭出個性造型，尤其陳柏霖和范少勳雖然撞靴，也表現各自風格，不僅顯帥、也顯腿長，還拍了有趣的穿搭照。

近日電影《詭扯》進入宣傳期，陳柏霖在首映會時，穿著GIORGIO ARMANI西裝，搭配Christian Louboutin Mayerswing銀色金屬裝飾黑色小牛皮高跟短靴，有點痞也有點帥；相同的靴款，范少勳則是以黑西裝、橘色高領毛衣搭襯，呈現時尚休閒感，粉絲也在高人氣IG底下留言「瞬間身高190公分，彷彿長腿哥哥」，范少勳也發揮他的勳寶特質，搞怪拍出可愛照。Mayerswing短靴是以莫卡辛鞋型為基礎，搭配金屬鍊條設計，此細節緣於在Christian Louboutin的工作室中，有一幅照片是一名男子坐在螺絲和螺母堆疊為背景的構圖中，設計師以此為靈感打造出品牌代表性的金屬鉚釘「Morsetto spike」，也為此系列鞋款增添搖滾元素。