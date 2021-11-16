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全家便利商店、署茗職茶聯名推「蕭魂芝士霜降鐵觀音」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店獨家與歌手蕭敬騰創立的飲料店「署茗職茶」合作，聯名推出人氣飲品「蕭魂芝士霜降鐵觀音」，售價38元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家與歌手蕭敬騰創立的飲料店「署茗職茶」合作，聯名推出人氣飲品「蕭魂芝士霜降鐵觀音」，售價38元。圖／全家便利商店提供

超商聯名新品炒熱話題，全家便利商店獨家與歌手蕭敬騰所創立的質感手搖飲料店「署茗職茶」合作，聯名推出人氣飲品「蕭魂芝士霜降鐵觀音」，11月17日起不必再大排長龍，到全台的全家便利商店門市就能買到。此外，冬天吃火鍋就是要配爽口解膩的冰品，11月17日起全家便利商店推出「烏梅蕃茄綠酷繽沙」，以傳統蕃茄蜜餞搭上烏梅冰沙，還有韓國人氣紅唇雪糕助陣，好吃又好拍。

全家便利商店與「署茗職茶」聯名，推出使用嚴選台灣在地鐵觀音製成的「蕭魂芝士霜降鐵觀音」，添加美國進口的鮮乳油起司粉，搭配鮮乳調和出鐵觀音茶香及奶油芝士的滑順口感，售價38元。歡慶新品上架，11月17日至11月30日可享單件35元、兩件65元優惠。

看準大眾冬天吃火鍋搭配冷飲的需求，全家便利商店推出兩款吃鍋必搭的冰品，首推酸甜解膩的「烏梅蕃茄綠酷繽沙」，以傳統甜點蕃茄蜜餞為發想，並加入爽口解膩的烏梅飲品製成，每口都可以吃到蜜餞果肉，口感十足，每杯售價60元，11月17日至11月30日全家便利商店會員可享單杯49元優惠。

全家便利商店同步推出韓國流行的紅唇冰淇淋，共有「巧克力紅唇冰淇淋」、「喜瑪拉雅鹽紅唇冰淇淋」兩種口味，脆皮巧克力外層印有紅唇印記，內含濃郁巧克力夾心，不僅好吃也多了拍照樂趣，單支售價79元，11月17日至11月30日可享兩支119元優惠。

全家便利商店獨家與歌手蕭敬騰創立的飲料店「署茗職茶」合作，聯名推出人氣飲品「蕭魂芝士霜降鐵觀音」，售價38元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家與歌手蕭敬騰創立的飲料店「署茗職茶」合作，聯名推出人氣飲品「蕭魂芝士霜降鐵觀音」，售價38元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「烏梅蕃茄綠酷繽沙」以傳統甜點蕃茄蜜餞為發想，並加入爽口解膩的烏梅飲品製成，每口都可以吃到蜜餞果肉。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「烏梅蕃茄綠酷繽沙」以傳統甜點蕃茄蜜餞為發想，並加入爽口解膩的烏梅飲品製成，每口都可以吃到蜜餞果肉。圖／全家便利商店提供
看準大眾冬天吃火鍋搭配冷飲、冰品的需求，全家便利商店推出「烏梅蕃茄綠酷繽沙」、韓國人氣紅唇雪糕。圖／全家便利商店提供
看準大眾冬天吃火鍋搭配冷飲、冰品的需求，全家便利商店推出「烏梅蕃茄綠酷繽沙」、韓國人氣紅唇雪糕。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出韓國流行的紅唇冰淇淋，共有「巧克力紅唇冰淇淋」、「喜瑪拉雅鹽紅唇冰淇淋」兩種口味，單支售價79元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出韓國流行的紅唇冰淇淋，共有「巧克力紅唇冰淇淋」、「喜瑪拉雅鹽紅唇冰淇淋」兩種口味，單支售價79元。圖／全家便利商店提供
冬天吃火鍋就是要搭配爽口解膩的冰品，全家便利商店新推出「烏梅蕃茄綠酷繽沙」，售價60元。圖／全家便利商店提供
冬天吃火鍋就是要搭配爽口解膩的冰品，全家便利商店新推出「烏梅蕃茄綠酷繽沙」，售價60元。圖／全家便利商店提供
冬天吃火鍋就是要搭配爽口解膩的冰品，全家便利商店新推出「烏梅蕃茄綠酷繽沙」，售價60元。圖／全家便利商店提供
冬天吃火鍋就是要搭配爽口解膩的冰品，全家便利商店新推出「烏梅蕃茄綠酷繽沙」，售價60元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出韓國流行的紅唇冰淇淋，共有「巧克力紅唇冰淇淋」、「喜瑪拉雅鹽紅唇冰淇淋」兩種口味，單支售價79元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出韓國流行的紅唇冰淇淋，共有「巧克力紅唇冰淇淋」、「喜瑪拉雅鹽紅唇冰淇淋」兩種口味，單支售價79元。圖／全家便利商店提供

便利商店 巧克力 冰淇淋

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