「現正分手中」宋慧喬最有氣質職場穿搭 手表耳環必備

由凍齡女星宋慧喬及鮮肉男星張基龍主演的SBS「現正分手中」目前開播1、2集,男女主角的超高顏值,以及背景在時尚圈的設定,讓整齣劇的畫面堆滿時尚精品,畫面賞心悅目。雖然目前開場的劇情設定被韓國觀眾嫌老梗,不過宋慧喬飾演的時尚設計師河英恩與張基龍飾演的攝影師尹在國,兩人關係未來如何發展才是重點,而過程中各種華服配件也無疑會是另一個追劇亮點。

身為法國珠寶品牌CHAUMET的亞洲區代言人,宋慧喬也在劇中盡情地演繹各種珠寶的時尚穿搭。她在第一集就配戴了兩款不同風格的CHAUMET腕表:潛水運動風的Class One精鋼腕表,搭配一身灰和白K金鑲鑽耳環,顯得年輕有活力;需要優雅的時候,她則是選擇精緻小巧Joséphine Aigrette玫瑰金腕表,水滴形狀的表殼和雋永的黑色皮表帶,搭配同色系的金屬耳環,為設計師日間造型增添優雅氣質。 Joséphine Aigrette 18K玫瑰金鑲鑽腕表,約32萬3,600元。圖/CHAUMET提供 Bee My Love 18K白金手鐲,15萬7,000元。圖/CHAUMET提供 Joséphine Ronde d'Aigrettes耳環,18K白金鑲嵌多顆明亮式切割鑽石,約15萬8,000元。圖/CHAUMET提供 Jeux de Liens耳環,18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石,54,900 (單只)元。圖/CHAUMET提供 Class One精鋼鑲鑽腕表,13萬7,000元。圖/CHAUMET提供 Promenades Impériales耳環,18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石及馬眼形切割鑽石,價格店洽。圖/CHAUMET提供 宋慧喬於韓劇「現正分手中」第一集配戴Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金鑲鑽耳環、Bee My Love 18K白金手鐲、Class One 精鋼腕表。圖/CHAUMET提供 宋慧喬於韓劇「現正分手中」第一集配戴Promenades Impériales 18K白金鑲鑽耳環。圖/CHAUMET提供 宋慧喬於韓劇「現正分手中」第一集配戴Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金鑲鑽耳環。圖/CHAUMET提供