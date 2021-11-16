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「現正分手中」宋慧喬最有氣質職場穿搭 手表耳環必備

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
宋慧喬於韓劇「現正分手中」配戴Joséphine Aigrette玫瑰金鑲鑽腕表、Bee My Love玫瑰金手鐲。圖／CHAUMET提供
宋慧喬於韓劇「現正分手中」配戴Joséphine Aigrette玫瑰金鑲鑽腕表、Bee My Love玫瑰金手鐲。圖／CHAUMET提供

由凍齡女星宋慧喬及鮮肉男星張基龍主演的SBS「現正分手中」目前開播1、2集，男女主角的超高顏值，以及背景在時尚圈的設定，讓整齣劇的畫面堆滿時尚精品，畫面賞心悅目。雖然目前開場的劇情設定被韓國觀眾嫌老梗，不過宋慧喬飾演的時尚設計師河英恩與張基龍飾演的攝影師尹在國，兩人關係未來如何發展才是重點，而過程中各種華服配件也無疑會是另一個追劇亮點。

身為法國珠寶品牌CHAUMET的亞洲區代言人，宋慧喬也在劇中盡情地演繹各種珠寶的時尚穿搭。她在第一集就配戴了兩款不同風格的CHAUMET腕表：潛水運動風的Class One精鋼腕表，搭配一身灰和白K金鑲鑽耳環，顯得年輕有活力；需要優雅的時候，她則是選擇精緻小巧Joséphine Aigrette玫瑰金腕表，水滴形狀的表殼和雋永的黑色皮表帶，搭配同色系的金屬耳環，為設計師日間造型增添優雅氣質。

Joséphine Aigrette 18K玫瑰金鑲鑽腕表，約32萬3,600元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Aigrette 18K玫瑰金鑲鑽腕表，約32萬3,600元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金手鐲，15萬7,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love 18K白金手鐲，15萬7,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Ronde d'Aigrettes耳環，18K白金鑲嵌多顆明亮式切割鑽石，約15萬8,000元。圖／CHAUMET提供
Joséphine Ronde d'Aigrettes耳環，18K白金鑲嵌多顆明亮式切割鑽石，約15萬8,000元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens耳環，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，54,900 (單只)元。圖／CHAUMET提供
Jeux de Liens耳環，18K玫瑰金鑲嵌明亮式切割鑽石，54,900 (單只)元。圖／CHAUMET提供
Class One精鋼鑲鑽腕表，13萬7,000元。圖／CHAUMET提供
Class One精鋼鑲鑽腕表，13萬7,000元。圖／CHAUMET提供
Promenades Impériales耳環，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石及馬眼形切割鑽石，價格店洽。圖／CHAUMET提供
Promenades Impériales耳環，18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石及馬眼形切割鑽石，價格店洽。圖／CHAUMET提供
宋慧喬於韓劇「現正分手中」第一集配戴Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金鑲鑽耳環、Bee My Love 18K白金手鐲、Class One 精鋼腕表。圖／CHAUMET提供
宋慧喬於韓劇「現正分手中」第一集配戴Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金鑲鑽耳環、Bee My Love 18K白金手鐲、Class One 精鋼腕表。圖／CHAUMET提供
宋慧喬於韓劇「現正分手中」第一集配戴Promenades Impériales 18K白金鑲鑽耳環。圖／CHAUMET提供
宋慧喬於韓劇「現正分手中」第一集配戴Promenades Impériales 18K白金鑲鑽耳環。圖／CHAUMET提供
宋慧喬於韓劇「現正分手中」第一集配戴Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金鑲鑽耳環。圖／CHAUMET提供
宋慧喬於韓劇「現正分手中」第一集配戴Joséphine Ronde d'Aigrettes 18K白金鑲鑽耳環。圖／CHAUMET提供

腕表 珠寶

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