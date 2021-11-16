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「現正分手中」宋慧喬最有氣質職場穿搭 手表耳環必備
由凍齡女星宋慧喬及鮮肉男星張基龍主演的SBS「現正分手中」目前開播1、2集，男女主角的超高顏值，以及背景在時尚圈的設定，讓整齣劇的畫面堆滿時尚精品，畫面賞心悅目。雖然目前開場的劇情設定被韓國觀眾嫌老梗，不過宋慧喬飾演的時尚設計師河英恩與張基龍飾演的攝影師尹在國，兩人關係未來如何發展才是重點，而過程中各種華服配件也無疑會是另一個追劇亮點。
身為法國珠寶品牌CHAUMET的亞洲區代言人，宋慧喬也在劇中盡情地演繹各種珠寶的時尚穿搭。她在第一集就配戴了兩款不同風格的CHAUMET腕表：潛水運動風的Class One精鋼腕表，搭配一身灰和白K金鑲鑽耳環，顯得年輕有活力；需要優雅的時候，她則是選擇精緻小巧Joséphine Aigrette玫瑰金腕表，水滴形狀的表殼和雋永的黑色皮表帶，搭配同色系的金屬耳環，為設計師日間造型增添優雅氣質。
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