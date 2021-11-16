台中藝術博覽會國內外參展踴躍 2500件作品飯店裡展出

台中藝術博覽會下個月3日將在日月千禧酒店舉辦，今提前舉辦貴賓預覽。主辦活動的中華民國畫廊協會秘書長游文玫指出，此次有國內外77個參展單位、400位以上藝術家，展出2500件作品，歡迎大家前往欣賞。

文化局大墩文化中心鼓勵年輕藝術家的「藝術新聲」得獎作品，此次也透過此平台對外展售，文化局長陳佳君上午特別前往參加活動。她致詞時特別引述大墩文化中心主任陳文進的話說，藝術如果能提前進入產業的話，會鼓勵更多的人來參與這個活動；目前藝術新聲已第4年參加，文化局鼓勵許多年輕藝術家投入藝術創作，也希望透過這個平台，讓許多藏家、畫廊能取得藝術作品。

游文玫說，台中藝術博覽會今年邁入第9年，即使在疫情的限制之下也有國外的畫廊願意來台灣隔離、參加展出，顯示展出受到大家重視。台中藝術博覽會不僅已成為重要的藝術作品交流平台，也是青年藏家收藏實體藝術作品的第一個管道。

日月千禧酒店總經理許瑄芷說，台中藝術博覽會7年前即在日月千禧酒店舉辦別開生面的「飯店型博覽會」，這次也包下飯店7至12樓的80個房間進行藝術品展出，不但防疫可以做得好，整體氛圍也更有利於欣賞藝術作品，同時也讓飯店中掌握了難得的商機。