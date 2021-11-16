7-11聯名美食新推「林聰明香辣炸魚鍋、扶旺號盒裝三明治」

常跑超商的吃貨們注意！7-ELEVEN推出最新一波聯名美食，包括耗時半年以上開發、將傳香超過一甲子嘉義庶民美食「林聰明沙鍋魚頭」經典美味製成超商微波鮮食，也與台式早午餐品牌「扶旺號」合作獨家推出盒裝三明治，還更攜手台東「初鹿牧場」、米其林一星名店「添好運」、網路知名乳清蛋白品牌「戰神MARS」等名店品牌合作推出超過10款全新商品，早、午、晚餐都能大滿足。

7-ELEVEN與早午餐品牌「扶旺號」獨家合作推出「扶旺號－總匯里肌土司」，選用醬燒里肌肉搭配石安牧場蛋，主打盒裝包裝、大份量，首波在台北地區近800間門市限定販售，售價69元。7-ELEVEN限定販售的熱罐新品「台東初鹿巧克力拿鐵／蘋果拿鐵」是小文青格紋玻璃瓶設計的小巧包裝熱罐，每瓶售價35元，即日起至12月14日嘗鮮價單瓶32元、兩瓶59元；「伊藤園特濃玉米濃湯」是針對冬季限定推出的鹹口味熱罐，售價45元。

鮮食部分首推7-ELEVEN獨家販售的「林聰明沙鍋魚頭－香辣豬肉燴飯」、「林聰明香辣炸魚鍋」，其中「林聰明沙鍋魚頭－香辣豬肉燴飯」由林聰明二代傳人監製開發專屬7-ELEVEN獨家的「林聰明香辣醬」，以十數種食材爆炒製成，燴料包含高麗菜、油菜、豆皮，並選用在地豬後腿肉，以超商獨家「一鍋燒工法」滷煮，使用麻油帶出香辣醬香氣，售價85元；「林聰明香辣炸魚鍋」以香辣醬作為湯頭基底，搭配特製香酥鱸魚塊，還原沙鍋魚頭炸魚口感，與白菜、豆皮、木耳共同滷煮，呈現經典沙鍋菜香甜風味，售價129元。7-ELEVEN也同步推出「嘉義林聰明龍虎斑沙鍋魚頭」、「嘉義林聰明沙鍋菜」預購，售價分別為1,099元、299元。

下午茶、宵夜推薦「御料小館宗家府泡菜煎餃」，以韓國宗家府泡菜與韓國辣椒醬調味帶出泡菜鮮甜與辣椒豆瓣味，並選用在地豬後腿肉，另外還有「御料小館上海風生煎包」，以中種老麵製法微發酵麵皮，皮薄軟Q有咬勁，搭配在地豬後腿肉，內餡飽滿多汁，兩款售價皆為39元。