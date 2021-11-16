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免費吃巧克力冰淇淋 IKEA關心能源貧戶推漆黑體驗

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
IKEA打造20㎡漆黑體驗屋，讓大家體驗能源貧戶。圖／IKEA提供
IKEA打造20㎡漆黑體驗屋，讓大家體驗能源貧戶。圖／IKEA提供

每到晚上，隨手打開電燈，對很多人來說，是很平常的事情。但台灣仍有許多「能源貧戶」，電燈與電力對他們來說，是奢侈的事情。IKEA新店店特別打造了20㎡漆黑體驗屋，讓大家體驗能源貧戶的黑暗生活，並呼籲電子帳單取代紙本帳單，即日起至到現場簽署轉換電子帳單意願書，完成即贈送巧克力冰淇淋兌換券一張，11月底前至IKEA新店店美食小站。

IKEA新店店與DOMI綠然聯手倡議「點亮無窮希望」計畫，鼓勵大家改為電子帳單，減緩地球暖化，而銀行也能將省下的紙張與印刷成本，幫助能源貧窮家庭更換照明設備。

特別設計的20㎡漆黑體驗屋，讓讓大家體驗真實能源貧戶生活樣貌，包括照明不足、電線外露、欠缺節電設備及知識。

IKEA推動相關簽署轉換電子帳單意願書，希望即日起至11月28日，達成1萬人完成連署，將捐出2,000個燈泡，並加碼捐贈家具給10戶能源貧戶家庭，改善貧戶孩子閱讀、學習環境，讓希望不僅被點亮，還能持續發光。

IKEA打造20㎡漆黑體驗屋，讓大家體驗能源貧戶。圖／IKEA提供
IKEA打造20㎡漆黑體驗屋，讓大家體驗能源貧戶。圖／IKEA提供
IKEA打造20㎡漆黑體驗屋，呼籲大家更換成電子帳單。圖／IKEA提供
IKEA打造20㎡漆黑體驗屋，呼籲大家更換成電子帳單。圖／IKEA提供

IKEA 巧克力 暖化

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