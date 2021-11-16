「時尚葉克膜」權志龍G-DRAGON又救了Nike？全新聯名鞋細節曝光掀起熱議

與天團Blackpink成員Jennie傳出交往的Bigbang隊長權志龍G-DRAGON，因為對於潮流文化、流行的掌握能力，只要他穿用的任何商品都會造成熱賣，即使是完全毫無特色的設計也是如此，因此被知名部落客封為「時尚葉克膜」，意指無論多荒唐的款式，權志龍都有辦法駕馭，並詮釋出獨特風格。

穿搭指標的權志龍G-DRAGON絕對是能撼動整個潮流圈的流行，私下也多次分享了他穿戴Nike鞋款的造型，而品牌也相中他的影響力，合作過聯名款Air Force 1 Para-noise鞋一推出就秒殺，至今網路上除了被炒賣到天價之外，更有大批仿冒款出現，高人氣可見一斑。睽違一年，權志龍再度與Nike跨界，推出全新的Kwondo1鞋，延續之前的設計主題，並且慶祝長期的合作夥伴關係。這款鞋用白色畫布設計與G-DRAGON個人品牌PEACEMINUSONE標識激起了對自我的情感，並為不斷發展的體育運動社群帶來革新與創造力。

對於這次合作，權志龍也表示「我希望在做每件事的時候都能盡情表達自我，從穿衣搭配到創造自己的風格。對於那些考慮太多或是太少的人，我希望這雙鞋能點燃大家對情感表達的探索，並且追求自我」。新鞋款設計靈感來自於Nike Tiempo足球鞋和經典高爾夫球鞋，可拆卸的鞋舌和鞋帶平衡了正裝和運動間的美感，而且鞋身上還裝飾了雕花。鞋子後跟上繡有雛菊圖案，鞋墊和鞋帶兩端上帶有PEACEMINUSONE標識細節，預計12月初開始於指定店點陸續販售。

權志龍G-DRAGON親自詮釋聯名Nike Kwondo1鞋。圖／Nike提供

私下的權志龍G-DRAGON也是Nike粉絲，時常穿著品牌鞋款。圖／摘自instagram

權志龍G-DRAGON親自詮釋聯名Nike Kwondo1鞋。圖／Nike提供

權志龍再度與Nike跨界，推出全新的Kwondo1鞋。圖／Nike提供

早在9月時，權志龍G-DRAGON就率先曝光了聯名Nike Kwondo1鞋。圖／摘自instagram

權志龍G-DRAGON親自詮釋聯名Nike Kwondo1鞋。圖／Nike提供