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米其林三星料理進台中 頤宮陳偉強駐點攻私宅頂級宴

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
陳偉強將進駐蘭克斯特，搶攻台中社交宴會市場。圖／雲朗觀光提供
陳偉強將進駐蘭克斯特，搶攻台中社交宴會市場。圖／雲朗觀光提供

看好台中特有的豪宅宴客文化，雲品國際與寶元紀聯手打造的「蘭克斯特」（Lancaster House）將於2022年1月起試營運，首季由米其林三星主廚陳偉強駐點，主打米其林星級包廂桌菜與私廚外燴，3間包廂每人收費2,880元+10%起，6人起即可預定；1月31日除夕夜在大宴會廳主打圍爐宴，每桌39,800+10%元。

資料顯示，台中豪宅圈請客吃飯的比例比台北高，平均每月餐飲消費預算也比台北高出兩倍。總經理丁原偉指出，台中雖有米其林指南，但沒有中餐廳摘星，以台中的宴客社交習性、生活品味與消費力來說，米其林三星料理有其市場，因此蘭克斯特(Lancaster House）邀請蟬聯4次米其林三星的頤宮中餐廳主廚陳偉強進駐，希望能為台中的餐飲市場激盪出更多的火花。

蘭克斯特(Lancaster House）規劃3間獨立廂房推出包廂桌菜，2022年除夕圍爐也首賣圍爐宴，將可品嘗頤宮中餐廳的中東吉品五頭鮑扒廣肚燴鵝掌、廣式波士頓活龍蝦佐炸螺絲卷、炸豆腐奶等經典料理，宴席間搭配寶元紀藏茶，以一日豪宅的主人款待方式，並可提供私廚服務、針對偏好，調整配菜與口味。

蘭克斯特的迎賓區空間充滿綠意。圖／雲朗觀光提供
蘭克斯特的迎賓區空間充滿綠意。圖／雲朗觀光提供
台中蘭克斯特也能品嘗到頤宮杏仁茶。圖／雲朗觀光提供
台中蘭克斯特也能品嘗到頤宮杏仁茶。圖／雲朗觀光提供
台中蘭克斯特能品嘗到米其林三星餐廳「頤宮」的知名料理，圖為中東吉品五頭鮑扒廣肚燴鵝掌。圖／雲朗觀光提供
台中蘭克斯特能品嘗到米其林三星餐廳「頤宮」的知名料理，圖為中東吉品五頭鮑扒廣肚燴鵝掌。圖／雲朗觀光提供

米其林 波士頓 中東

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