米其林三星料理進台中 頤宮陳偉強駐點攻私宅頂級宴

看好台中特有的豪宅宴客文化，雲品國際與寶元紀聯手打造的「蘭克斯特」（Lancaster House）將於2022年1月起試營運，首季由米其林三星主廚陳偉強駐點，主打米其林星級包廂桌菜與私廚外燴，3間包廂每人收費2,880元+10%起，6人起即可預定；1月31日除夕夜在大宴會廳主打圍爐宴，每桌39,800+10%元。

資料顯示，台中豪宅圈請客吃飯的比例比台北高，平均每月餐飲消費預算也比台北高出兩倍。總經理丁原偉指出，台中雖有米其林指南，但沒有中餐廳摘星，以台中的宴客社交習性、生活品味與消費力來說，米其林三星料理有其市場，因此蘭克斯特(Lancaster House）邀請蟬聯4次米其林三星的頤宮中餐廳主廚陳偉強進駐，希望能為台中的餐飲市場激盪出更多的火花。