聽新聞
test
0:00 / 0:00
米其林三星料理進台中 頤宮陳偉強駐點攻私宅頂級宴
看好台中特有的豪宅宴客文化，雲品國際與寶元紀聯手打造的「蘭克斯特」（Lancaster House）將於2022年1月起試營運，首季由米其林三星主廚陳偉強駐點，主打米其林星級包廂桌菜與私廚外燴，3間包廂每人收費2,880元+10%起，6人起即可預定；1月31日除夕夜在大宴會廳主打圍爐宴，每桌39,800+10%元。
資料顯示，台中豪宅圈請客吃飯的比例比台北高，平均每月餐飲消費預算也比台北高出兩倍。總經理丁原偉指出，台中雖有米其林指南，但沒有中餐廳摘星，以台中的宴客社交習性、生活品味與消費力來說，米其林三星料理有其市場，因此蘭克斯特(Lancaster House）邀請蟬聯4次米其林三星的頤宮中餐廳主廚陳偉強進駐，希望能為台中的餐飲市場激盪出更多的火花。
蘭克斯特(Lancaster House）規劃3間獨立廂房推出包廂桌菜，2022年除夕圍爐也首賣圍爐宴，將可品嘗頤宮中餐廳的中東吉品五頭鮑扒廣肚燴鵝掌、廣式波士頓活龍蝦佐炸螺絲卷、炸豆腐奶等經典料理，宴席間搭配寶元紀藏茶，以一日豪宅的主人款待方式，並可提供私廚服務、針對偏好，調整配菜與口味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言