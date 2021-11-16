賣一瓶少一瓶 戰酒黑金龍特窖陳高金箔紀念酒開搶

戰酒黑金龍3月推出的「三年特窖陳高」酒款，在市場上創造熱銷旋風；因此金門酒廠與味丹企業特別以此最佳酒款，聯手推出「戰酒黑金龍特窖陳高，台灣NO.1金箔紀念酒」，向台灣百工百業的英雄們致上最高敬意，感謝成就台灣NO.1的傲人成績。新酒款每一瓶都有瓶身編號，全球限量發行8,000盒，增值潛力看好，11月17日起可至全家便利商店洽詢訂購，數量有限，賣完為止。

「戰酒黑金龍」金門高粱酒，近年來陸續推出不同主題造型的限量金箔酒，每每引發消費者排隊瘋搶，市價皆翻數倍，讓買到的人直呼「買到賺到」。像去年推出的3.6公升蟠龍巨無霸瓶金箔酒，不到一年時間，就由每瓶原價8,888元，漲到約21,000元。

為了彰顯台灣英雄的份量，「戰酒黑金龍特窖陳高，台灣NO.1金箔紀念酒」這次特別以金門高粱酒之王——黑金剛陳高窖藏三年以上的酒基為主體，再調和5至10年酒齡的黑金剛來完美平衡，入口醇順又不失勁道。

全國唯一的9999食用級純金箔，除了可以加速熟成醇化，喝來更加順口外，細緻的金箔在透徹、晶亮的酒液中旋轉跳動，更顯光彩奪目、價值非凡。

味丹企業林忠勝協理表示，戰酒黑金龍特窖陳高在坑道中陳年至少三年才裝瓶，就像所有NO.1英雄背後，都是經過長時間的努力，才淬鍊出專業與榮耀。這次三年陳高再加上頂級純金箔的陳化，雙倍「加陳」、喝來加倍順口，「金金」有味。

台灣的防疫表現堪稱世界模範生，另在運動賽事如東奧、帕運也諦造最佳紀錄更振奮國人，而今年台灣經濟成長表現亮眼，外交上也躍上世界舞台展現台灣能見度，很多護國神山企業及防疫、防災國家隊的貢獻也功不可沒。

而這些台灣NO.1的表現，其實都仰賴全體各行各業的全民們的一起努力，檯面上的或許是明星英雄，但幕後為台灣努力打拼的民眾們更是無名英雄。「戰酒黑金特窖陳高 台灣NO.1金箔紀念酒」向台灣英雄致敬，其紀念意義非凡，一起與國人見證歷史，繼續守護台灣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康