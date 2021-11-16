什麼是BV綠？雲朵包、圓頭靴賣翻 盤點Daniel Lee時代誕生的8大人氣系列

這陣子時尚圈最大的震撼新聞絕對就是BOTTEGA VENETA（簡稱BV）的創意總監Daniel Lee確定離開品牌的消息了！這位35歲設計師自2018來到BV後以他師承Phoebe Philo的簡約摩登設計風格帶來嶄新風貌，讓BV的人氣、買氣都大大提升，無論是對品牌或是他個人來說，都取得了相當大的成就，也因此雙方將終止合作的消息一出，馬上掀起熱議，不少人也開始擔心他為BV打造的經典設計以後可能會絕版。

雖然以時尚圈之前幾位人氣設計師離職後的品牌策略看來這種事不太可能發生，但是主打品項肯定是會有著相當程度的變化，未來就算還會繼續生產相同系列，但款式可能也不會太多。在BV新任創意總監Matthieu Blazy首季作品發表之前，確實是個好時機好好搶購Daniel Lee的設計。如果你剛好有此打算，不妨參考一下小編幫大家統整的Daniel Lee任內代表款式吧！ Daniel Lee任內為BV打造多款人氣商品，更曾一次奪下英國時尚大獎四大獎項。圖／BV提供

★The Pouch系列 全球紅翻天的雲朵包

這咖包有著超有名氣的暱稱「雲朵包」，是Daniel Lee來到BV後所推出的第一款人氣商品，也是他打響名號的代表作。這款包誕生後可以說帶起了整個時尚圈「空氣感」包款的流行熱潮，類似概念的設計紛紛隨之而來，造成IG大洗版的現象，要以此來說Daniel Lee是趨勢領頭羊，可一點都不為過。

The Pouch最初以手拿包形式現身，以結構式框架包裹著柔軟壓褶的皮革，營造出豐盈且圓弧的形狀。並提供不同工藝呈現，有單色小羊皮款、編織款和其他不同的材質等等，尺寸也有多種選擇，後來更是進化為The Chain Pouch，加上華麗的金屬鍊帶。今年秋冬最新的款式，則是在背帶上加入金屬圓球裝飾。另外還有背帶與包身一體成型的The Shoulder Pouch，外型讓人聯想起可頌麵包，所以也有「可頌包」的綽號。 宋慧喬搭配The Chain Pouch包款。圖／BV提供

蘿西杭亭頓懷特莉很早就搶先秀出The Pouch雲朵包。圖／BV提供

黛安克魯格也是The Pouch包款的愛用者。圖／BV提供

The Pouch有著超有名氣的暱稱「雲朵包」，是Daniel Lee來到BV後所推出的第一款人氣商品，也是他打響名號的代表作。圖／BV提供

The Chain Pouch加上華麗的金屬鍊帶。圖／BV提供

The Pouch系列有單色小羊皮款、編織款和其他不同的材質等等，尺寸也有多種選擇。圖／BV提供

The Pouch系列有單色小羊皮款、編織款和其他不同的材質等等，尺寸也有多種選擇。圖／BV提供

蘿西杭亭頓懷特莉是BV大粉絲。圖／BV提供

The Pouch有著超有名氣的暱稱「雲朵包」，是Daniel Lee來到BV後所推出的第一款人氣商品，也是他打響名號的代表作。圖／BV提供

★Cassette系列 革新經典編織概念

BV經典的Intrecciato編織是非常具有品牌識別度的特色，Daniel Lee將此概念放大，在2019早秋打造了Cassette系列包款，吸引了更多年輕消費者。

Cassette系列整個包身皆由編織組成，條帶內外均是採用柔軟的西班牙小羊皮，俐落的線條和酷似卡帶的輪廓讓包款充滿俏皮感。後來也注入了空氣感的流行特徵，延伸推出Padded Cassette包，製作方式是把皮革放在夾棉上，使用熱板壓機壓邊處理而成，蓬蓬的效果類似鋪棉外套原理。其他像是採用加墊雙面的輕尼龍面料製成的Padded Tech Cassette、加上金屬鍊帶的The Chain Cassette，也都擁有高買氣。

而在2020春季首次出現的賽車綠Padded Cassette，則是現在人們口中「BV綠」的由來，隨後BV在2020早秋也使用這個綠色打造全新的品牌包裝盒、袋和官方形象用色，更加深「BV綠」的印象，成為具代表性的品牌識別色。

在2020春季首次出現的賽車綠Padded Cassette，則是現在人們口中「BV綠」的由來。圖／BV提供

Padded Cassette包製作方式是把皮革放在夾棉上，使用熱板壓機壓邊處理而成，蓬蓬的效果類似鋪棉外套原理。圖／BV提供

Padded Cassette包除了有品牌經典編織元素，背帶上也有Daniel Lee標誌性的三角元素。圖／BV提供

Cassette亮紅色小羊皮寬編織肩背包，65,300元。圖／BV提供

輕盈率性的Padded Tech Cassette科技尼龍材質款讓男性消費者也愛不釋手。圖／BV提供

Padded Tech Cassette科技尼龍編織斜背包 (鸚鵡綠) ，46,100元。圖／BV提供

The Chain Cassette金球鍊帶包(桃粉)，14萬9,300元。圖／BV提供

BV在2020早秋使用現在人們口中的「BV綠」打造全新的品牌包裝盒、袋和官方形象用色。圖／摘自IG

★Arco系列 融入米蘭標誌性建築特色

同樣也是2019早秋系列誕生的Arco包款，靈感源自米蘭市中心新古典主義風格建築和平之門Arco della Pace，有4款不同規格。選用豐富的天然皮革配色全新演繹解構性直角編織樣式，也將標誌性intrecciato編織工藝注入更高的自由度和時尚感，並展現恰到好處的建築美學風格，圓弧的掀蓋設計呼應長條握把的弧度，搭配上堅實結構的長方形底座設計，是一款很適合上班族使用的包款。

2019早秋系列誕生的Arco包款，靈感源自米蘭市中心新古典主義風格建築和平之門Arco della Pace，有4款不同規格。圖／BV提供

The Arco 33 小牛皮寬編織肩背包。圖／BV提供

Arco Tote純白小羊皮托特包，75,700元。圖／BV提供

★Jodie系列 繩結增添俏皮感

2020早春推出的Jodie系列，是一款將繩結造型裝飾在提把上的摩登包款，無結構的設計因繩結裝飾提升了隨性的時尚態度。Mini Jodie以柔軟的小羊皮鞣製，小巧可愛。The Maxi BV Jodie包則是將原先的比例極致放大，用小羊皮條製成的1.5公分編織，長肩帶讓斜背的造型更顯自在輕鬆，突顯皮革柔軟的質地，並綴以經典的結繩元素，營造出一種瀟灑的流浪姿態。

The Maxi BV Jodie包將原先的比例極致放大，營造出一種瀟灑的流浪姿態。圖／BV提供

The Maxi BV Jodie包將原先的比例極致放大，營造出一種瀟灑的流浪姿態。圖／BV提供

Mini Jodie以柔軟的小羊皮鞣製，小巧可愛。編織小羊皮繩結手提包 (野鴨綠) ，59,000元。圖／BV提供

★Point系列 強調三角形標誌

BV脫離了傳統時裝周季別後，以1號衣櫥（Wardrobe 01）為2021早春系列命名，當中誕生的Point包，把Daniel Lee在設計上熱愛使用的三角形元素巧妙融入變成三角形提把，搭上不同材質與尺寸的蓬鬆包身、磁吸式的開闔設計，使得Point系列的包包兼具時髦與實用的特色。材質更是突破以往，從經典的小牛皮、小羊皮至新穎的泡沫珍珠呢、提花尼龍、繩結編織，都彰顯了品牌大膽實驗精神與精湛工藝。

Point粉紫羊皮鉤針編織手提袋 (M)，25萬3,800元。圖／BV提供

BV脫離了傳統時裝周季別後，以1號衣櫥（Wardrobe 01）為2021早春系列命名，當中誕生的Point包，把Daniel Lee在設計上熱愛使用的三角形元素巧妙融入變成三角形提把。圖／BV提供

Point綠色法式繩結編織手提袋 (M)，22萬5,200元。圖／BV提供

除了包款之外，Daniel Lee也打造多種熱賣鞋款，最有人氣的就是中性帥氣風格的圓頭靴款，而編織概念的跟鞋同樣也有代表作。

★Lug卻爾西靴 注入時髦份量感

2019早秋推出的Lug卻爾西靴，鞋底由兩層橡膠構成，首先是牛皮鞋底，第二層是橡膠carrarmato鞋底，打造出層次感效果，增強造型強度。而且第一層鞋底不是完整的牛皮鞋底，而是牛皮鞋底殼中嵌入橡膠鞋底，以確保重量額外輕盈。完美比例裁切的高筒在視覺上使腿部線條更加修長，具分量的鞋頭設計與修長腿部對比，成就大膽造型。也是從這雙鞋開始，帶有中性風的靴款成了新寵兒。

The Lug牛皮高筒靴(7cm heel)，55,300元。圖／BV提供

Lug卻爾西靴完美比例裁切的高筒在視覺上使腿部線條更加修長。圖／BV提供

★Lido 帶卡通感的討喜設計

2020早春，BV推出以手工編織小羊皮所製成的Lido系列鞋款，有平底及高跟兩種版本。編織元素用誇張的鞋面比例打造接近立體的3D效果，散發逗趣卡通感，上市後也是許多時尚名人街拍必備的造型好物。

Lido系列鞋款有平底及高跟兩種版本。圖／BV提供

2020早春，BV推出以手工編織小羊皮所製成的Lido系列鞋款，也是許多時尚名人街拍必備的造型好物。圖／BV提供

Lido黑色大編織羊皮涼鞋，39,000元。圖／BV提供

Lido復古藍大編織羊皮高跟涼鞋，40,700元。圖／BV提供

★Tire彩色鞋底 讓造型更搶眼

2020秋冬登場的Tire系列，可說是Lug再進化的款式，提供高筒版、低筒版和過膝靴款，鞋身使用植鞣小牛皮(Vegetal Calfskin)，靴底設計則為三重橡膠外底，更有標誌性的波浪線條和彩色底呈現的撞色效果，絕對是近幾季最有話題的鞋款代表。 2020秋冬登場的Tire系列提供高筒版、低筒版和過膝靴款，靴底設計則為三重橡膠外底，更有標誌性的波浪線條和彩色底呈現的撞色效果，絕對是近幾季最有話題的鞋款代表。圖／BV提供