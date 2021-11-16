味好美×橋頭麻辣鍋！經典紅白鍋底 在家也能輕鬆吃

台灣人愛吃鍋，也吸引許多餐飲業者積極搶攻市場。來自美國的百年香料品牌「味好美」（McCormick）本次攜手台北知名老店「橋頭麻辣鍋」，推出全新季節限定紅白湯底「橋頭麻辣鍋」與「橋頭極品鮮味鍋」，讓嗜食鍋物的民眾在家也能輕鬆享受老店滋味。

「味好美」為全球最大的香料品牌，至今已有百年歷史；以湯頭著稱的「橋頭麻辣鍋」，則是台北人氣麻辣鍋店，也有超過25年的歷史。本次雙方合作推出的「橋頭麻辣鍋」，精選世界各地的頂級香料與橋頭秘制辣醬調和而成，包括有花椒帶出辛麻香氣；還有自帶檸檬香氣的青花椒、以及辣感鮮活的朝天椒，另還有八角、月桂葉、小茴香、甘草等多種香料，打造出多層次的細緻麻辣風味。除了可作為麻辣鍋底外，也適合以麻辣燙的方式品嚐。

另一款「橋頭極品鮮味鍋」，則是橋頭店內隱藏版菜單。以豬骨湯、蒜頭熬煮出濃郁湯底，再搭配黃金蜆、薑片提昇鮮味。透過白胡椒、月桂葉、味好美經典義大利式香料的加持，也讓湯頭增添細膩的地中海風情。除了可以傳統火鍋吃法品嚐，也能依照個人喜好加入豬肚或肌肉，燉煮成蒜頭雞肉鍋、豬肚鍋。