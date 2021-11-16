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武陵櫻花季明年2月登場 雄獅推賞櫻行程保證入園有房

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
海拔1800公尺的武陵農場，每逢櫻花季節總是吸引眾多遊客上山賞花。圖／雄獅旅遊提供
海拔1800公尺的武陵農場，每逢櫻花季節總是吸引眾多遊客上山賞花。圖／雄獅旅遊提供

海拔1800公尺的武陵農場，每逢櫻花季節總是吸引眾多遊客上山賞花，園區日前才甫一開放明年櫻花季訂房，近2000間客房，5分鐘內隨即秒殺。雄獅旅遊如今推出武陵農場賞櫻系列遊程，出發時間涵蓋春節連節及櫻花季，主打保證入園、保證入住山上熱門旅宿，更有獨家櫻花樹下野餐等特色行程，兩日遊每人最低4800元起。

堪稱是全台最熱門賞櫻景點的武陵農場，種植200公頃、2.1萬株櫻花樹，有超過10種不同品種櫻花，其中武陵特有品種「紅粉佳人」從2月中上旬起打頭陣，緊接著台灣原生山櫻花、霧社山櫻、八重櫻、吉野櫻等也會陸續綻放。

雄獅旅遊表示，武陵櫻花季於明年2月12日至2月28日登場，屆時園內將實施交通管制措施，所有車輛必須持有通行證才可入園，為讓旅客可以更舒適、方便的上山賞花，因此推出「2022武陵櫻花季」旅遊商品，主打保證入園、保證入住山上熱門旅宿，更有機會體驗隱藏版「賞夜櫻」行程。

其中「武陵櫻花下午茶2日」折扣後每人最低6188元起，前往武陵、福壽山賞櫻，行程贈送每人一份原價299元的武陵富野六宮格西式下午茶；「群櫻紛飛．武陵農場櫻花季2日」，從台北車站天天出發，晚上入住武陵富野渡假村或武陵國民賓館，每人最低價4800元起；「武陵福壽山千櫻園3日」則是從高雄出發，帶旅客一次蒐集兩大賞櫻勝地，再造訪台灣公路最高點武嶺，入住武陵賓館及福壽山農場，年底前報名可享500元優惠，每人最低價1萬2599元起；「三大高山農場櫻花全攻略4日」則前往武陵、清境、福壽山，一次飽覽不同的櫻花美景，每人最低價1萬2500元起。

隨著農曆春節假期將至，雄獅旅遊還推出特色行程，包含「武陵礁溪溫泉2日」、「賀歲武陵梨山賓館3日」、「賞櫻環島行程」等，詳情可上雄獅旅遊網站查詢

雄獅旅遊推出「2022武陵櫻花季」旅遊商品，主打保證入園、保證入住山上熱門旅宿，更有機會體驗隱藏版「賞夜櫻」行程。圖／雄獅旅遊提供
雄獅旅遊推出「2022武陵櫻花季」旅遊商品，主打保證入園、保證入住山上熱門旅宿，更有機會體驗隱藏版「賞夜櫻」行程。圖／雄獅旅遊提供
海拔1800公尺的武陵農場，每逢櫻花季節總是吸引眾多遊客上山賞花。圖／雄獅旅遊提供
海拔1800公尺的武陵農場，每逢櫻花季節總是吸引眾多遊客上山賞花。圖／雄獅旅遊提供

武陵農場 櫻花季 賞櫻

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