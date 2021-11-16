快訊

台鐵延誤「竟因車長與清潔員爆衝突」台鐵：審議責任歸屬

轉普通病房 遭毆男大生：謝謝大家，我會好好加油

全家和蕭敬騰飲料店合作 推「蕭魂芝士霜降鐵觀音」

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家和蕭敬騰飲料店合作 推「蕭魂芝士霜降鐵觀音」。圖/全家提供
全家和蕭敬騰飲料店合作 推「蕭魂芝士霜降鐵觀音」。圖/全家提供

全家便利商店聯名飲品再進化！獨家與歌手蕭敬騰的飲料店「署茗職茶」合作，聯名推出人氣飲品「蕭魂芝士霜降鐵觀音」，消費者於11月17日起，免大排長龍，到全台全家即可購買人氣新品；冬天吃火鍋就是要配冰，全家明日起推出烏梅蕃茄綠酷繽沙，以傳統蕃茄蜜餞搭上烏梅冰沙，口感獨特又解膩，另，還有韓國人氣紅唇雪糕助陣，紅唇印記的內餡，好吃又好拍。

台灣人有多愛喝手搖飲！根據經濟部統計，一年可喝掉超過10億杯手搖飲，除了口味獨特外，名人加持也成為熱銷主因。看準市場商機，全家與歌手蕭敬騰所創立的質感手搖品牌「署茗職茶」聯名，推出使用嚴選台灣在地鐵觀音製成的「蕭魂芝士霜降鐵觀音」，添加美國進口的鮮乳油起司粉，同步搭配鮮乳，調和出鐵觀音茶香及奶油芝士的滑順口感，售價38元，濃郁的大人口味，瞄準奶茶控。

看好民眾冬天吃火鍋搭配冷飲的需求，全家於今年冬天推出2款吃鍋必搭的冰品，首推酸甜解膩的「烏梅蕃茄綠酷繽沙」，以傳統甜點蕃茄蜜餞為發想，並加入爽口解膩的烏梅飲品製成，每口都可以吃到蜜餞果肉，口感十足，每杯售價60元，11月17日起至11月30日止，全家會員可享單杯49元優惠。

同場加映，推出韓國流行的紅唇冰淇淋，並有「巧克力紅唇冰淇淋」和「喜瑪拉雅鹽紅唇冰淇淋」兩種口味，脆皮巧克力外層印有紅唇印記，內含濃郁巧克力夾心，不僅好吃也多了拍照樂趣，還可以當禮物送人表達情感。單支售價79元，11月17日起至11月30日止可享兩支119元優惠。

巧克力 冰淇淋 火鍋

延伸閱讀

蕭敬騰愛犬乖萌樣　謝和弦酸言嗆聲7年前私交被起底

揭露蕭敬騰真面目！丁噹曝天賦讓人嫉妒

消失15年！樂團搖身一變內衣大亨紅遍巴黎

蕭敬騰餐廳被「慘刷一星負評」　統神深夜轉風向挺：告死酸民

相關新聞

LOFT元素貫穿空間 成就仿舊基調工業個性宅

工業風粗獷不羈、外放通透的空間特質，在近幾年成為室內設計風格的趨勢主流，深受許多渴望居家設計與眾不同的屋主的喜愛。

武陵櫻花季明年2月登場 雄獅推賞櫻行程保證入園有房

海拔1800公尺的武陵農場，每逢櫻花季節總是吸引眾多遊客上山賞花，園區日前才甫一開放明年櫻花季訂房，近2000間客房，5...

「廣告狂人」服裝造型操刀 Hamilton重返美式懷舊時光

複雜的機械腕表一向被視作男性的收藏品，然而不少品牌都持續透過異業合作，為設計注入新活力。漢米爾頓（Hamilton）近日...

5星主廚拿大獎 料理好滋味要堅持品質細節不斷精進

嘉義市五星級耐斯王子飯店17樓主廚王志華，退伍後勤學料理，涉獵新知，車禍斷腿3年學習不中斷，改練刀工、果雕；喜歡吃辣、鑽...

曾跟許多大師共事 Matthieu Blazy成為BV新創意總監！

日前BOTTEGA VENETA（簡稱BV）宣布與創意總監Daniel Lee結束合作關係震驚時尚圈，當時品牌在聲明中透...

深入屏東 來趟歐式莊園美學之旅

聯合報系有行旅企畫的「小歐洲城堡莊園」美學之旅，將帶領著旅人慢遊屏東。這座歐式城堡莊園是一對企業家夫婦打造的私人招持會所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。