全家和蕭敬騰飲料店合作 推「蕭魂芝士霜降鐵觀音」

全家便利商店聯名飲品再進化！獨家與歌手蕭敬騰的飲料店「署茗職茶」合作，聯名推出人氣飲品「蕭魂芝士霜降鐵觀音」，消費者於11月17日起，免大排長龍，到全台全家即可購買人氣新品；冬天吃火鍋就是要配冰，全家明日起推出烏梅蕃茄綠酷繽沙，以傳統蕃茄蜜餞搭上烏梅冰沙，口感獨特又解膩，另，還有韓國人氣紅唇雪糕助陣，紅唇印記的內餡，好吃又好拍。

台灣人有多愛喝手搖飲！根據經濟部統計，一年可喝掉超過10億杯手搖飲，除了口味獨特外，名人加持也成為熱銷主因。看準市場商機，全家與歌手蕭敬騰所創立的質感手搖品牌「署茗職茶」聯名，推出使用嚴選台灣在地鐵觀音製成的「蕭魂芝士霜降鐵觀音」，添加美國進口的鮮乳油起司粉，同步搭配鮮乳，調和出鐵觀音茶香及奶油芝士的滑順口感，售價38元，濃郁的大人口味，瞄準奶茶控。

看好民眾冬天吃火鍋搭配冷飲的需求，全家於今年冬天推出2款吃鍋必搭的冰品，首推酸甜解膩的「烏梅蕃茄綠酷繽沙」，以傳統甜點蕃茄蜜餞為發想，並加入爽口解膩的烏梅飲品製成，每口都可以吃到蜜餞果肉，口感十足，每杯售價60元，11月17日起至11月30日止，全家會員可享單杯49元優惠。

同場加映，推出韓國流行的紅唇冰淇淋，並有「巧克力紅唇冰淇淋」和「喜瑪拉雅鹽紅唇冰淇淋」兩種口味，脆皮巧克力外層印有紅唇印記，內含濃郁巧克力夾心，不僅好吃也多了拍照樂趣，還可以當禮物送人表達情感。單支售價79元，11月17日起至11月30日止可享兩支119元優惠。