「廣告狂人」服裝造型操刀 Hamilton重返美式懷舊時光

複雜的機械腕表一向被視作男性的收藏品，然而不少品牌都持續透過異業合作，為設計注入新活力。漢米爾頓（Hamilton）近日宣佈與服裝設計師Janie Bryant合作，以Hamilton原有表款為基礎，帶來三款顏色、細節、風格更為時髦、復古的聯名之作。

原名Katherine Jane Bryant的Janie Bryant曾參與的電視劇《廣告狂人》（Mad Men）的服裝設定，至今仍為不少戲迷津津樂道。由Janie Bryant操刀的廣告狂人，完美復刻了1960年代的復古風格，甚至影響不少國際精品品牌，帶動一波1960的復古美學。

本次的三款聯名之作，Janie以細膩色彩、柔軟質地和溫暖色調為主軸，例如美國經典「臻薄系列」自動上鍊計時碼表，是以1968年風格為靈感，並以淺黃色金質PVD鍍層和玫瑰粉色皮革，為腕表注入好萊塢的奢華風情；美國經典系列「愛慕」石英腕表最早在1937年推出，精鋼表殼或以原色、或披上PVD金色新衣，展現1930年代的裝飾藝術風格。美國經典系列Lady Hamilton Vintage石英腕表整體風格則是20世紀早期的吊墜腕表，19 X 15毫米的輕巧尺寸，讓手表更像一枚古色古香的珠寶輕飾品，黑色古典、紫色魔幻，帶人重返復古、懷舊的上一世紀好萊塢經典時光。