聽新聞
test
0:00 / 0:00
5星主廚拿大獎 料理好滋味要堅持品質細節不斷精進
嘉義市五星級耐斯王子飯店17樓主廚王志華，退伍後勤學料理，涉獵新知，車禍斷腿3年學習不中斷，改練刀工、果雕；喜歡吃辣、鑽研川湘菜系找香料，研發適合大眾口感的香麻微辣川湘菜，強調香氣、層次、好味道都來自細節與堅持，日前獲選FDA優良廚師，本月底將到衛福部領獎。
「學本事從沒有輕鬆事！」王志華表示，父親從工辛苦，他退伍後就透過經營餐飲業的叔叔，介紹到粵餐廳工作，向師父張正炫學做菜，從砧板、伙頭到蒸籠、爐檯、燒臘，歷經10年勤苦磨練，才算有點成績。
他說，做菜是一門藝術，對於食材、品質必須堅持，但做法絕非一成不變，須因應不同環境調整口味、辣度，像他吃辣、專長川湘菜，但並不是每個人都可以吃辣，為了讓更多人能品嚐川湘料理好滋味，他以13香調理椒麻鴨血、麻辣田雞，或乾䓤戰斧豬排，讓品嘗者享受入口香麻、細緻輕辣味，摒除吃辣的火熱壓力負擔。
「學習不可中斷！」王志華說，掌廚後從沒閒過，仍須進修學習、研發新菜，曾因車禍斷腿三年不能工作，那段時間就勤練刀工、果雕，手巧、美感提升了，每道菜擺盤上桌就更有型，6年前也曾到北京受訓取得「法國藍帶」勳章，2年前到日本果雕交流，也曾到日本拿下國際料理人大賽「個人料理特金」，每段學習都成為養份提升自己。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言