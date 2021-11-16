5星主廚拿大獎 料理好滋味要堅持品質細節不斷精進

嘉義市五星級耐斯王子飯店17樓主廚王志華，退伍後勤學料理，涉獵新知，車禍斷腿3年學習不中斷，改練刀工、果雕；喜歡吃辣、鑽研川湘菜系找香料，研發適合大眾口感的香麻微辣川湘菜，強調香氣、層次、好味道都來自細節與堅持，日前獲選FDA優良廚師，本月底將到衛福部領獎。

「學本事從沒有輕鬆事！」王志華表示，父親從工辛苦，他退伍後就透過經營餐飲業的叔叔，介紹到粵餐廳工作，向師父張正炫學做菜，從砧板、伙頭到蒸籠、爐檯、燒臘，歷經10年勤苦磨練，才算有點成績。

他說，做菜是一門藝術，對於食材、品質必須堅持，但做法絕非一成不變，須因應不同環境調整口味、辣度，像他吃辣、專長川湘菜，但並不是每個人都可以吃辣，為了讓更多人能品嚐川湘料理好滋味，他以13香調理椒麻鴨血、麻辣田雞，或乾䓤戰斧豬排，讓品嘗者享受入口香麻、細緻輕辣味，摒除吃辣的火熱壓力負擔。