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5星主廚拿大獎 料理好滋味要堅持品質細節不斷精進

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
王志華強調，做菜是門藝術，必須堅持品質、細節，但也要有創意，不斷精進調整。記者卜敏正／攝影
王志華強調，做菜是門藝術，必須堅持品質、細節，但也要有創意，不斷精進調整。記者卜敏正／攝影

嘉義市五星級耐斯王子飯店17樓主廚王志華，退伍後勤學料理，涉獵新知，車禍斷腿3年學習不中斷，改練刀工、果雕；喜歡吃辣、鑽研川湘菜系找香料，研發適合大眾口感的香麻微辣川湘菜，強調香氣、層次、好味道都來自細節與堅持，日前獲選FDA優良廚師，本月底將到衛福部領獎。

「學本事從沒有輕鬆事！」王志華表示，父親從工辛苦，他退伍後就透過經營餐飲業的叔叔，介紹到粵餐廳工作，向師父張正炫學做菜，從砧板、伙頭到蒸籠、爐檯、燒臘，歷經10年勤苦磨練，才算有點成績。

他說，做菜是一門藝術，對於食材、品質必須堅持，但做法絕非一成不變，須因應不同環境調整口味、辣度，像他吃辣、專長川湘菜，但並不是每個人都可以吃辣，為了讓更多人能品嚐川湘料理好滋味，他以13香調理椒麻鴨血、麻辣田雞，或乾䓤戰斧豬排，讓品嘗者享受入口香麻、細緻輕辣味，摒除吃辣的火熱壓力負擔。

「學習不可中斷！」王志華說，掌廚後從沒閒過，仍須進修學習、研發新菜，曾因車禍斷腿三年不能工作，那段時間就勤練刀工、果雕，手巧、美感提升了，每道菜擺盤上桌就更有型，6年前也曾到北京受訓取得「法國藍帶」勳章，2年前到日本果雕交流，也曾到日本拿下國際料理人大賽「個人料理特金」，每段學習都成為養份提升自己。

王志華車禍斷腿3年不能工作，仍拄著拐杖找老師學習果雕。記者卜敏正／翻攝
王志華車禍斷腿3年不能工作，仍拄著拐杖找老師學習果雕。記者卜敏正／翻攝
乾蔥戰斧豬排透過酒引、香料醃製，蒸烤出香嫩口感。記者卜敏正／攝影
乾蔥戰斧豬排透過酒引、香料醃製，蒸烤出香嫩口感。記者卜敏正／攝影
麻辣田雞腿可品嘗花椒麻香、細緻微辣好滋味。記者卜敏正／攝影
麻辣田雞腿可品嘗花椒麻香、細緻微辣好滋味。記者卜敏正／攝影
王志華車禍斷腿3年不能工作，仍拄著拐杖找老師學習果雕。記者卜敏正／翻攝
王志華車禍斷腿3年不能工作，仍拄著拐杖找老師學習果雕。記者卜敏正／翻攝

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