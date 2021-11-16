曾跟許多大師共事 Matthieu Blazy成為BV新創意總監！
日前BOTTEGA VENETA（簡稱BV）宣布與創意總監Daniel Lee結束合作關係震驚時尚圈，當時品牌在聲明中透露將會在很快的時間內決定新任創意總監的人選，而果不其然，才短短不到一周內，BV所屬開雲集團已經公布，將由Matthieu Blazy接下Daniel Lee的位置，成為BV新任創意總監。
Matthieu Blazy是何許人也？出生於巴黎的他今年37歲，畢業於比利時布魯塞爾La Cambre設計學院。他其實在2020年中間左右已經加入BV團隊擔任成衣設計總監，而在此之前他也待過許多知名品牌，像是在Phoebe Philo掌舵的Celine工作、擔任Maison Margiela高訂Artisanal系列設計師，最早是Raf Simons品牌旗下男裝設計師，後來Raf Simons操刀Calvin Klein時期，也邀請他加入品牌，可說是擁有在許多人氣設計師旁工作的豐富經驗。而他的設計功力，也曾獲得嚴厲的時尚評論家Suzy Menkes以「a new star born」來形容他。此外，他也是Alaïa新任創意總監Pieter Mulier的男友，Pieter Mulier也在第一時間發文恭喜另一半，送上甜蜜祝福。
之前Daniel Lee離開品牌的消息一出，許多人都在猜測到底有誰能夠扛下業績壓力接任他的位置，畢竟現在BV依舊是買氣人氣都很旺的品牌代表。現在看來選擇早已加入品牌有一年多時間的Matthieu Blazy，的確是個最安全保守的決定。他本人也在第一時間於自己的IG發文感謝開雲集團總裁François-Henri Pinault和BV CEO Bartolomeo Rongone。目前Matthieu Blazy成為創意總監後所推出的首個系列，預計將於2022的2月登場。
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