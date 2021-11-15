吃辣暖胃！全家再攜手鼎泰豐 獨家推香辣風味3新品
最近天氣說變就變，瞬間下滑的氣溫讓人忍不住想吃鍋進補、吃辣暖身，全家便利商店與鼎泰豐再次合作推出隱藏版私房美味，持續挑選員工餐廳人氣料理，透過鼎泰豐主廚監製、嚴選特製香辣油及香辣醬為元素，再推出「大口宮保雞丁飯糰」、「四川風味麻婆豆腐燴飯」、「豐味香辣花干鍋」共3款新品，11月17日起獨家登場，搶攻抗寒商機，幫消費者暖胃又暖身。
提到香辣料理，絕對少不了「四川風味麻婆豆腐燴飯」，選用多種辛香料爆炒，長時間煨煮板豆腐，香嫩入味，再搭配道地川蜀秘製辣油、香麻青花椒，讓你越吃越開胃。還有「豐味香辣花干鍋」，以蝦米魚乾煸炒的鍋底，搭配多種配菜，再長時間熬滷花干入味，加上鼎泰豐特製香辣醬，鹹香夠味。早餐族、隨時快速補充能量還可選擇「大口宮保雞丁飯糰」，以特製椒麻辣油及陳年醬油燒煮，搭配翻炒宮保炸雞丁，甜辣夠味，全都百元有找。此外，先前推出的私房菜系列「泰式紅咖哩雞飯」、「宮保雞丁炒麵」，以及經典香辣醬系列「香腸香辣醬黃金蛋炒飯」、「雞肉香辣醬炒麵」、「雞肉香辣醬烤飯糰」也持續熱賣中，飯後甜點另推薦可加熱食用的「綠豆薏仁湯」，冷熱各有風味。
而時序進入秋冬，每天早上提神醒腦不可少的咖啡也紛紛轉為熱飲，全家內部觀察指出民眾偏好香氣醇厚、清爽微苦口感的熱咖啡，即日起除了將經典豆系列全面升級，調整配方、研磨與萃取方式，並於11月17日至11月21日於App隨買跨店取推出經典美式（特大杯） 2杯99元、經典拿鐵（特大杯）2杯109元的優惠之外，11月17日起更針對愛好加倍濃郁感的消費者推出「特濃咖啡」系列，強化咖啡濃郁特色，將咖啡豆使用量升級，推出大杯「經典特濃美式」、「經典特濃拿鐵」，11月17日至11月23日嘗鮮限定價45元、55元，App隨買跨店取11月17日至11月21日推出「經典特濃美式」（大杯）2杯88元、「經典特濃拿鐵」（大杯）2杯99元限定優惠價，用升級版的濃郁滋味擄獲咖啡控味蕾。
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