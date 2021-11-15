吃菱角救水雉！ 全聯友善耕作「官田菱雉菱」限定販售

入秋是品嘗菱角最好的季節，一個個經由農人辛勤站在田中翻開葉子採收後的菱角，以帶殼原貌或手工剝殼後真空包裝、甚至成為熟食調理包內食材的多樣化菱角產品，陸續在超市賣場上市販售。而眾所皆知，台灣菱角以台南官田最負盛名，其中全聯福利中心販售的官田菱角，背後更是蘊含著為台灣水雉保育盡份心力的友善生態意義。

全聯商品部生鮮中心副理何德龍表示，菱角田是水雉鳥最依戀的棲地，20多年前，水雉鳥面臨菱角減產，濕地棲地大幅消失和減少，農民又施用農藥當毒餌來防治鳥害，造成許多水雉中毒或死亡的生存困境，全台族群量大幅下降，一度僅剩下50幾隻，而台南官田因菱角產業仍存，成為台灣水雉鳥僅剩的避難所。

為搶救生態瀕危的水雉，2010年在林務局的支持下，由慈心有機發展基金會發展提出「綠色保育標章」，推動菱角的友善耕作，以全程無化學農藥、無化學肥料，營造野生動物棲地等方式，在一連串的努力及長期監測下，全台南水雉鳥的數量，自2019年從50隻大幅上升到1741隻，其中，官田佔近1500隻，這也見證了官田區堅持推廣友善耕作信念、推動低碳環保及環境教育成果。

然而，水雉依然面臨因為現代人少吃菱角、菱農老化等產業經營問題，而使得菱角田棲地逐漸萎縮的困境。為了讓堅持以友善耕作來維護水雉生態的菱農，可以無銷售通路之虞，全聯繼老鷹紅豆之後，去年與「官田菱雉菱」合作，在指定的100家門市，率先推出限量販售的去殼菱角（四角菱）、帶殼菱角（二角菱）。

官田菱角最常見的是四角菱和二角菱，兩者生長時序不同。其中，四角菱為二月種植，產季在六至九月之間，販售期同為六至九月。而二角菱的種植月份為六月，產季與販售期在十月中旬至十一月底。

今年全聯販售「官田菱雉菱」的門市增加到300家，年採購數量也較去年增加，同時也開發「官田菱雉菱」熟食調理品。未來，全聯不但會持續增加友善菱角在更多門市鋪貨，也將協助可提高去殼率的設備、急速冷凍保存、去殼後的熟化等技術問題，以及研發更多元化的用法與商品品項，讓消費者在購買綠色保育友善耕作的「官田菱雉菱」時，也能為水雉保育盡份心力。