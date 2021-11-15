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喜迎嬌客！18隻小天鵝現蹤嘉鰲鼓溼地 歷年最多
嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地解說團隊今上午8點在濕地西南水域發現18隻稀有罕見的小天鵝，共11隻成鳥、7隻幼鳥，為歷年來台數量最多的紀錄，攝影師黃月英也用相機捕捉令人驚豔的瞬間。
嘉義林管處解釋，小天鵝又名鵠，體型碩大，成鳥擁有長頸和雪白的羽色，嘴喙基部為亮黃色，幼鳥全身羽色淡灰，嘴喙基部粉紅，高貴優雅的氣質是天鵝屬生物共有的特徵。
小天鵝繁殖於北歐及亞洲極北部，在歐洲、中亞、中國長江流域、東南沿海及日本越冬，在台灣是稀有罕見的冬候鳥，鰲鼓濕地前一筆紀錄為108年出現1隻幼鳥，嘉義林管處說，今年出現18隻相當驚喜。
嘉義林區管理處也呼籲，若要前往鰲鼓濕地賞鳥，請保持安靜、避免有親近或干擾行為。
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