王心恬、蔡詩芸跑趴換造型神器！HUBLOT快拆彩色表帶

即將進入年終派對季節,如何跑趴立刻變化造型還能時刻亮眼?宇舶表(HUBLOT)獨家「ONE CLICK」單鍵快拆表帶裝置,可隨時更換不同顏色和材質的表帶,瞬間增加派對造型亮點及層次感。全系列搭載「ONE CLICK」單鍵快拆表帶裝置的Big Bang One Click表款,皇金鑽表備有39毫米女王款和33毫米名媛款兩種尺寸,提供有如節慶光譜般的多款顏色表帶,本季更推出多款全新濃郁亮彩表帶,包括時尚名模王心恬與時尚嘻哈樂手蔡詩芸都搶先戴上。

橡膠表帶搭配貴金屬表殼是宇舶表的經典。品牌專利配方的皇金(King Gold)材質散發獨特耀眼的金色光芒,搭配鑽石就是零失誤的貴氣元素。蔡詩芸在近日新專輯慶功宴中,就以緞面綠洋裝搭配Big Bang One Click皇金鑽表,透過對比色營造反差感。而名模王心恬則以性感派對造型,搭配亮面藍色皮革表帶,以黑、金、藍色的搭配營造神秘魅惑感。 王心恬與蔡詩芸配戴Hublot Big Bang One Click皇金鑽表。圖/宇舶表提供 Big Bang One Click皇金鑽表,備有33毫米雨39毫米兩種尺寸。圖/宇舶表提供 王心恬配戴Big Bang One Click皇金鑽表搭配彩色表帶。圖/宇舶表提供 Big Bang One Click皇金鑽表備有如節慶光譜般的多款顏色表帶可供替換。橡膠表帶,15,110元;小牛皮表帶,18,980元。圖/宇舶表提供