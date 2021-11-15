王心恬、蔡詩芸跑趴換造型神器！HUBLOT快拆彩色表帶
即將進入年終派對季節，如何跑趴立刻變化造型還能時刻亮眼？宇舶表（HUBLOT）獨家「ONE CLICK」單鍵快拆表帶裝置，可隨時更換不同顏色和材質的表帶，瞬間增加派對造型亮點及層次感。全系列搭載「ONE CLICK」單鍵快拆表帶裝置的Big Bang One Click表款，皇金鑽表備有39毫米女王款和33毫米名媛款兩種尺寸，提供有如節慶光譜般的多款顏色表帶，本季更推出多款全新濃郁亮彩表帶，包括時尚名模王心恬與時尚嘻哈樂手蔡詩芸都搶先戴上。
橡膠表帶搭配貴金屬表殼是宇舶表的經典。品牌專利配方的皇金（King Gold）材質散發獨特耀眼的金色光芒，搭配鑽石就是零失誤的貴氣元素。蔡詩芸在近日新專輯慶功宴中，就以緞面綠洋裝搭配Big Bang One Click皇金鑽表，透過對比色營造反差感。而名模王心恬則以性感派對造型，搭配亮面藍色皮革表帶，以黑、金、藍色的搭配營造神秘魅惑感。
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