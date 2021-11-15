Disney+「曼達洛人」超可愛古古串飾 PANDORA限定販售

你也迪士尼加了嗎？隨著Disney+登台，以科幻史詩「星際大戰」為藍本發展出的支線影集「曼達洛人」（Mandalorian™）也一起登上螢幕，是星戰迷必追的的美劇。自去年起與盧卡斯影業（Lucasfilm）合作的丹麥品牌 Pandora，本月再度推出「曼達洛人」主題珍藏限量首飾，共有3款全新Star Wars™ x Pandora限量珍藏版，自即日起全台販售至今年11月21日止。

系列包含2款限量珍藏版串飾與一款手鍊，唯妙唯肖重現傳奇國度的最討喜的可愛角色「古古」（Grogu），曼達洛人帥氣的頭盔，以及識別度超高的「星際大戰」™經典電影標誌。品牌更首次選用耐用不失時髦的全新黑色鍍釕，為精緻的手工串飾增添前衛大膽的街頭潮味。頭盔底部還鐫刻曼達洛人的經典台詞，也是曼達洛人信條的「This is the way」（此乃正道）。釦頭上鐫刻星戰經典電影標誌的雙圈黑色皮繩手鍊則完美襯托此系列串飾。若一次購入3款首飾即可以優惠價入手，更可獲得「曼達洛人限量典藏版禮盒」。 曼達洛人限量典藏版禮盒套組，原價8,240元，優惠價6,380元。圖／Pandora提供 Star Wars™ x Pandora聯名「曼達洛人」限量珍藏系列限定販售至今年11月21日止。圖／Pandora提供 星際大戰「曼達洛人」頭盔造型串飾，2,480元。圖／Pandora提供 星際大戰「古古」造型串飾，2,480元。圖／Pandora提供 Pandora Moments「星際大戰」Logo釦頭雙圈黑色皮繩手鍊，3,280元。圖／Pandora提供