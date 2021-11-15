來梵克雅寶喝台灣好茶！全球唯一Tea Salon在微風信義
法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的全台首間旗艦店，於今（2021年11月15）日於微風信義盛大開幕。耗時2年籌備、6個月施工的台灣旗艦店，是全球目前僅6家的旗艦店之一，除了坐擁近百坪的寬闊空間，更融合在地茶文化打造全球唯一「Tea Salon」，為賓客帶來嶄新體驗。而比照香港太子、東京銀座等旗艦店，鄰街外牆上也格外用心規劃，裝飾品牌logo的經典菱形圖騰，也是台灣首個店面申請更改百貨公司外牆，夜間燈光氛圍格外明亮，在信義區豎立全新地標。
「進來的氛圍像是來到了一個法式寓所，在豪宅裡鑑賞藝術品的感覺，」品牌台灣董事總經理劉大玲在接受採訪時表示。全新旗艦店承襲梵克雅寶裝飾藝術標誌風格，沈穩內斂的黑色與暖霧金呈現鮮明對比，每個空間內都有de Gournay藝術手繪壁紙，以花鳥圖騰呼應梵克雅寶重要的靈感來源。
全球旗艦店各自融入在地文化，例如比佛利山莊店就設有加州人最愛的果汁吧，台灣的Tea Salon則是劉大玲給予巴黎總部的建議，「台灣擁有全世界最好的烏龍茶、各式各樣的茶，我們總裁也非常喜歡台灣的茶藝，」於是Tea salon採東西合璧的手法，將法式寓所的裝潢家具結合東方茶具，茶品的提供也會根據四季節氣變化，搭配以茶入味的法式點心。
品牌在30年代為上流社會仕女打造的各式精緻百寶匣（Minaudière），亦是啟發這次旗艦店設計細節的重要概念之一，例如店門邊玻璃內的鏤空黑色三角形幾何圖騰，源自裝飾藝術風格的百寶匣圖案，而Tea Salon內側牆上細緻金箔裝飾的類山水圖，更是法國藝術家Atelier Higué以金箔重新詮釋的骨董百寶匣圖案。也正如百寶匣每個隔層都有專門的收納功能，「其實整個店每個角落都有它的用途，」例如Tea Salon右側連接到夢幻粉色調的Poetic Salon VIP鑑賞空間，另一側則有專為婚嫁珠寶規劃的隱密Bridal Room。
而選擇台灣開設全球唯6之一的旗艦店，「第一絕對是肯定市場未來的發展性很高、客人的成熟度也達到了一定程度，然後就是有找到一個非常好的台北地標，」劉大玲說，信義區可以說是全台灣的精品中心，從微風信義開始之初就有在計畫，空間大小也要足以體現品牌精神。這次也為開幕引進多件Heritage典藏系列的珠寶，反應過去百年來美學的演變歷史痕跡，是台灣藏家特別喜愛的系列。針對台灣市場表現相當亮眼的高級珠寶部分，她也透露，明年將會有非常令人期待的新作。
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