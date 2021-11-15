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來梵克雅寶喝台灣好茶！全球唯一Tea Salon在微風信義

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶微風信義旗艦店特地規劃的婚嫁專區Bridal Room。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店特地規劃的婚嫁專區Bridal Room。圖／梵克雅寶提供

法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的全台首間旗艦店，於今（2021年11月15）日於微風信義盛大開幕。耗時2年籌備、6個月施工的台灣旗艦店，是全球目前僅6家的旗艦店之一，除了坐擁近百坪的寬闊空間，更融合在地茶文化打造全球唯一「Tea Salon」，為賓客帶來嶄新體驗。而比照香港太子、東京銀座等旗艦店，鄰街外牆上也格外用心規劃，裝飾品牌logo的經典菱形圖騰，也是台灣首個店面申請更改百貨公司外牆，夜間燈光氛圍格外明亮，在信義區豎立全新地標。

「進來的氛圍像是來到了一個法式寓所，在豪宅裡鑑賞藝術品的感覺，」品牌台灣董事總經理劉大玲在接受採訪時表示。全新旗艦店承襲梵克雅寶裝飾藝術標誌風格，沈穩內斂的黑色與暖霧金呈現鮮明對比，每個空間內都有de Gournay藝術手繪壁紙，以花鳥圖騰呼應梵克雅寶重要的靈感來源。

全球旗艦店各自融入在地文化，例如比佛利山莊店就設有加州人最愛的果汁吧，台灣的Tea Salon則是劉大玲給予巴黎總部的建議，「台灣擁有全世界最好的烏龍茶、各式各樣的茶，我們總裁也非常喜歡台灣的茶藝，」於是Tea salon採東西合璧的手法，將法式寓所的裝潢家具結合東方茶具，茶品的提供也會根據四季節氣變化，搭配以茶入味的法式點心。

品牌在30年代為上流社會仕女打造的各式精緻百寶匣（Minaudière），亦是啟發這次旗艦店設計細節的重要概念之一，例如店門邊玻璃內的鏤空黑色三角形幾何圖騰，源自裝飾藝術風格的百寶匣圖案，而Tea Salon內側牆上細緻金箔裝飾的類山水圖，更是法國藝術家Atelier Higué以金箔重新詮釋的骨董百寶匣圖案。也正如百寶匣每個隔層都有專門的收納功能，「其實整個店每個角落都有它的用途，」例如Tea Salon右側連接到夢幻粉色調的Poetic Salon VIP鑑賞空間，另一側則有專為婚嫁珠寶規劃的隱密Bridal Room。

而選擇台灣開設全球唯6之一的旗艦店，「第一絕對是肯定市場未來的發展性很高、客人的成熟度也達到了一定程度，然後就是有找到一個非常好的台北地標，」劉大玲說，信義區可以說是全台灣的精品中心，從微風信義開始之初就有在計畫，空間大小也要足以體現品牌精神。這次也為開幕引進多件Heritage典藏系列的珠寶，反應過去百年來美學的演變歷史痕跡，是台灣藏家特別喜愛的系列。針對台灣市場表現相當亮眼的高級珠寶部分，她也透露，明年將會有非常令人期待的新作。

高級珠寶系列Cerisier précieux胸針，白K金與玫瑰金鑲嵌藍寶石、珊瑚、鑽石。圖／梵克雅寶提供
高級珠寶系列Cerisier précieux胸針，白K金與玫瑰金鑲嵌藍寶石、珊瑚、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Heritage典藏系列Monnaie du Pape胸針，1962年，鉑金與白K金鑲嵌10顆84.28克拉蛋面切割緬甸紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Heritage典藏系列Monnaie du Pape胸針，1962年，鉑金與白K金鑲嵌10顆84.28克拉蛋面切割緬甸紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店的Tea Salon中有一面由Atelier Higué創作的金箔工藝牆。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店的Tea Salon中有一面由Atelier Higué創作的金箔工藝牆。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶耶誕玫瑰Rose de Noël系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶耶誕玫瑰Rose de Noël系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
高級珠寶系列Miroir enchanté可轉換式項鍊，白K金鑲嵌6,800顆重381.04克拉阿富汗祖母綠圓珠、 一顆重24.588克拉的八角形切割緬甸藍寶石、藍寶石、祖母綠。圖／梵克雅寶提供
高級珠寶系列Miroir enchanté可轉換式項鍊，白K金鑲嵌6,800顆重381.04克拉阿富汗祖母綠圓珠、 一顆重24.588克拉的八角形切割緬甸藍寶石、藍寶石、祖母綠。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆夜間外觀。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店外牆夜間外觀。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹梵克雅寶高級珠寶系列。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹梵克雅寶高級珠寶系列。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶台灣董事總經理劉大玲。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶台灣董事總經理劉大玲。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店有全球獨一無二的Tea Salon。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店有全球獨一無二的Tea Salon。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店的Poetic Salon以粉色調為主。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店的Poetic Salon以粉色調為主。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹梵克雅寶Heritage典藏系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
模特兒演繹梵克雅寶Heritage典藏系列珠寶。圖／梵克雅寶提供
Heritage典藏系列Quatre oiseaux胸針，1947年，黃K金、鉑金、玫瑰金、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供
Heritage典藏系列Quatre oiseaux胸針，1947年，黃K金、鉑金、玫瑰金、紅寶石、鑽石。圖／梵克雅寶提供

品牌 珠寶 微風

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