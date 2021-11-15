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港人來台定居連「5年破千人」 偏好兩種地方購屋

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國家級邊緣人注意！飛利浦家電替你加碼 買指定品項送不鏽鋼保鮮盒組

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
飛利浦家電安慰加碼券都沒中的民眾，買指定品項加碼送不鏽鋼保鮮盒三件組。圖／飛利浦家電提供
飛利浦家電安慰加碼券都沒中的民眾，買指定品項加碼送不鏽鋼保鮮盒三件組。圖／飛利浦家電提供

五倍券花完了沒？百貨周年慶全台熱烈開跑，如果你已經瞬間花完五倍券，又成功閃避了所有加碼券成為國家認證邊緣人，飛利浦家電為你送上好康加碼，幫助打造舒適居家生活療癒身心。

如果你是任何加碼券都沒有中籤的「幸運號碼」，現在帶著身分證至飛利浦家電百貨櫃點，購買指定品項即直接送「不鏽鋼保鮮盒三件組」，包括，品項包括切攪蔬果盡情洩憤的廚神料理機HR7510、天冷心不冷煮碗雞湯自我取暖的雙重脈衝萬用鍋HD2195、找朋友喝咖啡不孤單的義式咖啡機HD8927，想入手就趕快帶著身分證出發，贈品數量有限，送完為止。除了到飛利浦百貨秀出身分證號外，11月16日起至飛利浦家電eShop指定頁面（https://reurl.cc/q16Kpp）線上買也適用國家級邊緣人專屬好康價格與優惠券。

至11月30日前，飛利浦家電eShop也延長推出雙11檔期優惠，購買指定品滿15,000元送西華刀具組、滿20,000元送按摩槍；雙11限定廚神料理機（HR7510/02）滿1件贈料理秤、雙重脈衝健康氣炸鍋（HD2195/50）滿1件贈黑晶爐+內鍋+食譜，義式咖啡機HD8927滿萬折千，年底前滿額登錄再送智慧萬用電子鍋。

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