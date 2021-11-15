老協珍×Le Creuset！超萌「Kitty干貝熬雞湯鍋」登場

隨著歲末時光將至，每年都推出Hello Kitty佛跳牆的「老協珍」，今年與法國精品廚具「Le Creuset」合作，限量推出獨步全球的「Hello Kitty琺瑯湯鍋」新年禮盒，打造出前所未有的新年感，另外還有配上虎年限定造型甕的「老協珍Hello Kitty虎虎生風佛跳牆」登場。

老協珍已連續8年與三麗鷗攜手合作，今年更特別與Le Creuset聯手推出「Hello Kitty虎虎賀喜干貝熬雞湯」新年禮盒，以「老協珍干貝熬雞湯」為基礎，搭配上Le Creuset經典的3.7L琺瑯湯鍋，以粉紅、紅、白交錯的配色，帶來超萌又符合佳節氣氛的氛圍，不僅擄獲Kitty迷的心，更兼具實用與可愛元素，每組售價3,880元。

今年老協珍推出的「老協珍Hello Kitty虎虎生風佛跳牆」，首次以異材質結合日系美學，打造出Hello Kitty蝴蝶結木蓋立體造型甕，甕身還可以看到細緻的凸面浮雕，更添可愛程度。甕內的佛跳牆，則是選用南非鮑魚、中南美洲黑玉烏參、北海道干貝等山珍海味，搭配台式鮮美高湯，帶來鮮味十足的餐桌美味，也適合Kitty迷們蒐藏，每組3,480元。