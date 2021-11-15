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CITY CAFE主題咖啡杯新上市 暖心分享送4萬杯CITY飲品

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
「愛‧Sharing主題咖啡杯」將於11月17日上市，共推出黃、黑、粉、淺藍4款顏色，與您一起迎接聖誕節及跨年的來臨。圖／7-ELEVEN提供
「愛‧Sharing主題咖啡杯」將於11月17日上市，共推出黃、黑、粉、淺藍4款顏色，與您一起迎接聖誕節及跨年的來臨。圖／7-ELEVEN提供

過完萬聖節，耶誕節就不遠了！每年年末盛大登場的「愛‧Sharing」慶祝活動開跑，7-ELEVEN今年祭出「愛‧Sharing主題咖啡杯新登場」、「愛‧Sharing寄送旅行賀卡分享」以及「CITY系列指定飲品限時優惠」3大活動，預計將送出超過4萬杯CITY CAFE/現萃茶飲品及近3萬張聖誕賀卡，讓大家都能感受到節慶的浪漫與幸褔。

CITY CAFE首波「愛‧Sharing主題咖啡杯」將於11月17日換新裝，共推出黃、黑、粉、淺藍4款顏色，搭配黃、紅2款杯套，咖啡杯設計為銀白色聖誕樹再加入星星、聖誕襪、鈴鐺、聖誕紅、雪花以及雪鈴兔波波，上方還有馴鹿拉雪橇的優美剪影，充滿聖誕節歡樂、團聚、繽紛的氛圍，一起迎接聖誕節及跨年的來臨。

疫情讓出國變成奢望，今年聖誕賀卡特別以「旅行」為主題，採用機票造型，共有紐約、東京、新加坡、巴黎、米蘭等11座城市可選擇，同步可選擇聖誕或該城市著名地標和特色貼圖，自11月17日上午9點起，至愛‧Sharing活動官網製作並透過FB、LINE分享或ibon列印實體賀卡，即可獲得好禮二重送。

7-ELEVEN門市也將自11月19日起限時3天同步推出CITY系列飲品任選第2杯半價優惠（CITY PRIMA精品咖啡除外，不可手機寄杯），另還有OPEN POINT行動隨時取指定CITY系列飲品「買2送1」優惠，包括「CITY CAFE大杯美式咖啡」、「CITY CAFE濃萃拿鐵」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶」、「CITY TEA現萃茶經典純奶茶」，自己獨享或轉贈親友共度聖誕佳節。

在這個充滿感恩的季節，萊爾富也發起日常喝咖啡幫助伯立歐永續家園的公益活動，即日起至11月30日前，萊爾富與喜樂關懷協會攜手合作推出伯立歐單品咖啡，嚴選來自衣索比亞最高的咖啡產區之一「耶加雪菲單品豆」，由考取SCA國際證照咖啡師的小兒麻痺症天使，經過手工挑豆、烘焙、評比檢測等工序製成，活動期間民眾只要到全台萊爾富門市購買伯立歐單品咖啡，萊爾富就捐3元，一起幫助小兒麻痺患者。

「愛‧Sharing」本次聖誕賀卡以旅行為主題，自11月17日上午9點起，至愛‧Sharing活動官網完成指定任務即可獲得好禮二重送。圖／7-ELEVEN提供
「愛‧Sharing」本次聖誕賀卡以旅行為主題，自11月17日上午9點起，至愛‧Sharing活動官網完成指定任務即可獲得好禮二重送。圖／7-ELEVEN提供
即日起至11月30日前，到全台萊爾富門市購買伯立歐單品咖啡，萊爾富就捐3元，一起幫助小兒麻痺患者。圖／萊爾富提供
即日起至11月30日前，到全台萊爾富門市購買伯立歐單品咖啡，萊爾富就捐3元，一起幫助小兒麻痺患者。圖／萊爾富提供

咖啡 聖誕節 7-Eleven 萊爾富超商

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