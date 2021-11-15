經典優雅紅白配色 VALENTINO新包裝也注入環保理念

在環保意識高漲的今日，眾時尚品牌也紛紛致力研發可持續性的材質，除了運用在商品本身之外，針對消耗量大的外包裝同樣也沒有馬虎，竭盡所能降低對環境的傷害。繼BURBERRY、GUCCI等品牌之後，VALENTINO最近也加入了環保包裝的行列，以全新設計的包裝實現關懷環境、堅守匠心的信念。

VALENTINO全新的白色購物袋以55%再生紙張製成，當中40%來自消費後的廢料，15%為生產過程剩餘的回收物料，紙盒和印有V Logo Signature標誌的包裝紙所選用的原材料均採購自可持續管理的森林，布質包裝物料則選用100%再生棉，包括衣物保護套和防塵袋。配飾系列的禮盒以100%再生卡紙及55%再生紙製造，防水購物袋保護套則選用100%再生透明物料。此外，印有同色標誌的白色緞帶將為100%可循環再造，所有包裝盒的底部均印有回收再造標誌。就連精品店使用的文具和賀卡都是以75%竹枝和25%棉絨製成，而產品吊牌的前幅選用同樣的物料製造，後幅則含55%再生紙。

全新產品包裝以白色映襯象徵品牌的Valentino紅，清新鮮明又不失品牌特色。新包裝已從11月起於全線精品店及電商推出。舊有的包裝物料如尚餘存貨，將全面回收並發配至各地市場供公司內部員工使用。