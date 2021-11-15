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首間任天堂旗艦館三創開幕 日本限定寶可夢玩偶必入手

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
歡慶開幕，特別從日本直送多款限定絨毛玩偶，等身大的超萌寶可夢、特殊極巨化系列全都有。記者黃筱晴／攝影
歡慶開幕，特別從日本直送多款限定絨毛玩偶，等身大的超萌寶可夢、特殊極巨化系列全都有。記者黃筱晴／攝影

全台首間任天堂電玩商品旗艦館今日於三創生活園區正式開幕，現場除了各式各樣Nintendo Switch主機、遊戲、週邊一應俱全外，還特別從日本直送多款限定絨毛玩偶，等身大的超萌寶可夢、特殊極巨化系列全都有，玩家趕快入手收藏！

位於三創6樓的Game休閒館任天堂電玩商品旗艦館整體以符合品牌形象的紅、白色調打造，店內擁有各式各樣富含任天堂元素的設計，空間寬敞同時也是目前商品最齊全的任天堂官方電玩商品實體店，包括《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》、《動物森友會》、《寶可夢系列》等Nintendo Switch熱門遊戲之外，還有超豐富的官方授權週邊商品，最新款的Nintendo Switch（OLED款式），以及持續熱賣的《健身環大冒險》貨量都非常充足，也預告寶可夢全新作品《寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠》將於11月19日於店內正式發售、並於首3日下午開放消費者現場體驗試玩。

開幕期間還直接空運日本Pokémon Center中超過200款原裝限定商品，除了好評的皮卡丘、伊布極巨化絨毛玩偶將再次販售外，「等身大皮卡丘微笑版」也是熱門款式，而於《寶可夢 劍／盾》中帥氣又具特色登場的寶可夢武道熊師，也將個別推出一擊流、連擊流的玩偶。另外受女性粉絲喜愛，皮卡丘、伊布的造型化妝包、多功能收納包，以及學生客群必備的超實用商品如寶可夢保溫杯、吊飾等也一應俱全，等待喜愛寶可夢的同好前來選購。

為慶祝《寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠》上市與寶可夢25周年活動快閃店，將於11月20、21日周末期間特別邀請超萌巨型皮卡丘於指定時段限時現身三創1樓活動廣場，與民眾相見歡。即日起至11月30日期間，三創或Game休閒館會員來電即可兌換寶可夢胸章組，於旗艦館不限金額消費，再送瑪利歐兄弟關卡造型磁石掛勾一組，數量有限、送完為止。

歡慶開幕，特別從日本直送多款限定絨毛玩偶，等身大的超萌寶可夢、特殊極巨化系列全都有。記者黃筱晴／攝影
歡慶開幕，特別從日本直送多款限定絨毛玩偶，等身大的超萌寶可夢、特殊極巨化系列全都有。記者黃筱晴／攝影
Game休閒館任天堂電玩商品旗艦館即日起正式於三創生活園區6樓開幕。記者黃筱晴／攝影
Game休閒館任天堂電玩商品旗艦館即日起正式於三創生活園區6樓開幕。記者黃筱晴／攝影
引進多款寶可夢實用週邊商品。記者黃筱晴／攝影
引進多款寶可夢實用週邊商品。記者黃筱晴／攝影
Game休閒館任天堂電玩商品旗艦館為目前商品最齊全的任天堂官方電玩商品實體店。記者黃筱晴／攝影
Game休閒館任天堂電玩商品旗艦館為目前商品最齊全的任天堂官方電玩商品實體店。記者黃筱晴／攝影
Game休閒館任天堂電玩商品旗艦館即日起正式於三創生活園區6樓開幕。記者黃筱晴／攝影
Game休閒館任天堂電玩商品旗艦館即日起正式於三創生活園區6樓開幕。記者黃筱晴／攝影
歡慶開幕，特別從日本直送多款限定絨毛玩偶，等身大的超萌寶可夢、特殊極巨化系列全都有。記者黃筱晴／攝影
歡慶開幕，特別從日本直送多款限定絨毛玩偶，等身大的超萌寶可夢、特殊極巨化系列全都有。記者黃筱晴／攝影
11月20、21日周末期間特別邀請超萌巨型皮卡丘於指定時段限時現身三創1樓活動廣場。記者黃筱晴／攝影
11月20、21日周末期間特別邀請超萌巨型皮卡丘於指定時段限時現身三創1樓活動廣場。記者黃筱晴／攝影
寶可夢全新作品《寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠》將於11月19日於店內正式發售、並於首3日下午開放消費者現場體驗試玩。記者黃筱晴／攝影
寶可夢全新作品《寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠》將於11月19日於店內正式發售、並於首3日下午開放消費者現場體驗試玩。記者黃筱晴／攝影

寶可夢 任天堂 Switch 三創

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