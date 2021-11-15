首間任天堂旗艦館三創開幕 日本限定寶可夢玩偶必入手

全台首間任天堂電玩商品旗艦館今日於三創生活園區正式開幕，現場除了各式各樣Nintendo Switch主機、遊戲、週邊一應俱全外，還特別從日本直送多款限定絨毛玩偶，等身大的超萌寶可夢、特殊極巨化系列全都有，玩家趕快入手收藏！

位於三創6樓的Game休閒館任天堂電玩商品旗艦館整體以符合品牌形象的紅、白色調打造，店內擁有各式各樣富含任天堂元素的設計，空間寬敞同時也是目前商品最齊全的任天堂官方電玩商品實體店，包括《超級瑪利歐》、《薩爾達傳說》、《動物森友會》、《寶可夢系列》等Nintendo Switch熱門遊戲之外，還有超豐富的官方授權週邊商品，最新款的Nintendo Switch（OLED款式），以及持續熱賣的《健身環大冒險》貨量都非常充足，也預告寶可夢全新作品《寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠》將於11月19日於店內正式發售、並於首3日下午開放消費者現場體驗試玩。

開幕期間還直接空運日本Pokémon Center中超過200款原裝限定商品，除了好評的皮卡丘、伊布極巨化絨毛玩偶將再次販售外，「等身大皮卡丘微笑版」也是熱門款式，而於《寶可夢 劍／盾》中帥氣又具特色登場的寶可夢武道熊師，也將個別推出一擊流、連擊流的玩偶。另外受女性粉絲喜愛，皮卡丘、伊布的造型化妝包、多功能收納包，以及學生客群必備的超實用商品如寶可夢保溫杯、吊飾等也一應俱全，等待喜愛寶可夢的同好前來選購。