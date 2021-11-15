帶愛犬一起拍廣告 Chiara大秀LV新款低跟鞋的必買重點

在近年來的老爹鞋熱潮中有著高度代表性的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Archlight運動鞋，在今年有了全新的概念延伸設計，以更有女人味的Archlight Slingback露跟低跟鞋呈現優雅風格，並找來全球帶貨能力驚人的元祖時尚網紅Chiara Ferragni擔任代言人，在廣告中秀出俐落時尚姿態，讓這系列鞋款儼然將成為新的當紅單品之一。

LV在2018年的春夏推出Archlight運動鞋，充滿現代感的設計與特大波浪形鞋底擄獲了許多時尚名人的心，成為IG洗版的熱門單品。本季品牌以此為靈感延伸打造出Archlight Slingback露跟低跟鞋，使用科技綢緞、網眼紗與皮革等材質製作，搭配5.5公分低鞋跟，跟上近期的「貓跟鞋」流行風潮，為現代女性增添一款方便搭配和行動的鞋款。LV logo裝飾在鞋子上方，用魔鬼氈重新詮釋的後跟鞋帶也有路易威登字樣。側邊設計保留宛如上升波浪的樣式，與超柔軟的橡膠鞋底一起延續了Archlight的特色。除了有5種不同鮮明色彩像是綠、桃紅等搭配組合，也提供黑色綢緞與Monogram花紋帆布的經典設計。