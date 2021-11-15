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帶愛犬一起拍廣告 Chiara大秀LV新款低跟鞋的必買重點

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Chiara Ferragni入鏡LV廣告的首次作品，就是展示了Archlight Slingback露跟低跟鞋。圖／LV提供
Chiara Ferragni入鏡LV廣告的首次作品，就是展示了Archlight Slingback露跟低跟鞋。圖／LV提供

在近年來的老爹鞋熱潮中有著高度代表性的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Archlight運動鞋，在今年有了全新的概念延伸設計，以更有女人味的Archlight Slingback露跟低跟鞋呈現優雅風格，並找來全球帶貨能力驚人的元祖時尚網紅Chiara Ferragni擔任代言人，在廣告中秀出俐落時尚姿態，讓這系列鞋款儼然將成為新的當紅單品之一。

LV在2018年的春夏推出Archlight運動鞋，充滿現代感的設計與特大波浪形鞋底擄獲了許多時尚名人的心，成為IG洗版的熱門單品。本季品牌以此為靈感延伸打造出Archlight Slingback露跟低跟鞋，使用科技綢緞、網眼紗與皮革等材質製作，搭配5.5公分低鞋跟，跟上近期的「貓跟鞋」流行風潮，為現代女性增添一款方便搭配和行動的鞋款。LV logo裝飾在鞋子上方，用魔鬼氈重新詮釋的後跟鞋帶也有路易威登字樣。側邊設計保留宛如上升波浪的樣式，與超柔軟的橡膠鞋底一起延續了Archlight的特色。除了有5種不同鮮明色彩像是綠、桃紅等搭配組合，也提供黑色綢緞與Monogram花紋帆布的經典設計。

義大利人氣時尚網紅Chiara Ferragni入鏡LV廣告的首次作品，就是展示了Archlight Slingback露跟低跟鞋，簡約俐落的外型設計無論搭配什麼風格的服裝都很有型，也可同時滿足正式或休閒的造型需求。尖頭設計也具備視覺延伸效果，讓腿看起來更修長。

Chiara Ferragni入鏡LV廣告的首次作品，就是展示了Archlight Slingback露跟低跟鞋。圖／LV提供
Chiara Ferragni入鏡LV廣告的首次作品，就是展示了Archlight Slingback露跟低跟鞋。圖／LV提供
LV logo裝飾在鞋子上方，用魔鬼氈重新詮釋的後跟鞋帶也有路易威登字樣。圖／LV提供
LV logo裝飾在鞋子上方，用魔鬼氈重新詮釋的後跟鞋帶也有路易威登字樣。圖／LV提供
Archlight露跟低跟鞋，34,400元。圖／LV提供
Archlight露跟低跟鞋，34,400元。圖／LV提供
Archlight露跟低跟鞋，34,400元。圖／LV提供
Archlight露跟低跟鞋，34,400元。圖／LV提供
Archlight露跟低跟鞋，34,400元。圖／LV提供
Archlight露跟低跟鞋，34,400元。圖／LV提供
Chiara Ferragni入鏡LV廣告的首次作品，就是展示了Archlight Slingback露跟低跟鞋。圖／LV提供
Chiara Ferragni入鏡LV廣告的首次作品，就是展示了Archlight Slingback露跟低跟鞋。圖／LV提供
Archlight露跟低跟鞋，34,400元。圖／LV提供
Archlight露跟低跟鞋，34,400元。圖／LV提供
Chiara Ferragni入鏡LV廣告的首次作品，就是展示了Archlight Slingback露跟低跟鞋。圖／LV提供
Chiara Ferragni入鏡LV廣告的首次作品，就是展示了Archlight Slingback露跟低跟鞋。圖／LV提供
Archlight露跟低跟鞋，34,400元。圖／LV提供
Archlight露跟低跟鞋，34,400元。圖／LV提供
Archlight露跟低跟鞋，34,400元。圖／LV提供
Archlight露跟低跟鞋，34,400元。圖／LV提供
Chiara Ferragni入鏡LV廣告的首次作品，就是展示了Archlight Slingback露跟低跟鞋。圖／LV提供
Chiara Ferragni入鏡LV廣告的首次作品，就是展示了Archlight Slingback露跟低跟鞋。圖／LV提供
Chiara Ferragni帶愛犬Matilda入鏡LV廣告。圖／LV提供
Chiara Ferragni帶愛犬Matilda入鏡LV廣告。圖／LV提供
Chiara Ferragni入鏡LV廣告的首次作品，就是展示了Archlight Slingback露跟低跟鞋。圖／LV提供
Chiara Ferragni入鏡LV廣告的首次作品，就是展示了Archlight Slingback露跟低跟鞋。圖／LV提供

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