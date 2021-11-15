「永恆慕夏-線條的魔術」年底登場！專訪6位參展台灣漫畫家與繪師談心中的慕夏之美

被紐約時報頭版譽為「世界上最偉大的裝飾藝術家」阿爾豐斯．慕夏（Alfons Maria Mucha）的巡迴特展，將於2021年12月18號來台展出，這次「永恆慕夏-線條的藝術」特展共規劃5大展區，以不同的角度帶領觀眾以全新的視野，一窺這位20世紀捷克新藝術巨擘的創作秘辛與影響力。

其中，第五展區的策展主軸可謂是最特別與最新鮮的展區，本區特別舉例從日本明治時代初期「少女漫畫」畫風的濫觴至1980年代後半的遊戲、動漫設定的奇幻插畫，都能看出「慕夏風格」的影響力，甚至直接或間接的影響了台灣的漫畫家與繪師。策展人邀請了6位台灣漫畫家與繪師參與展出，從各自的作品中，帶領民眾感受「慕夏風格」在台、日動漫與插畫間的影響脈絡。

20世紀初期，當時正值東西亞化思潮影響，擅長以細膩線條勾勒出女性靈魂之美的慕夏，在明治初期蔚為風潮，許多大眾刊物透過模仿慕夏風格，去投射出當代社會對遙遠歐洲的文化憧憬，這樣的新藝術風格更影響了其後日本少女漫畫的作畫風格；而台灣的漫畫創作深受日本漫畫的洗禮，隨著台灣在解嚴後，版權意識逐漸抬頭，創作不再受限的90年代，為國內帶來了一波原創漫畫的黃金潮，像是游素蘭、依歡、賴安，皆為當時發跡於90年的少女漫畫家。

有趣的是，當時台灣少女漫畫畫風雖深受70-80年代日本少女漫畫影響，卻其實並未特別意識到這之中的圖像表現手法是源於明治時期傳入的慕夏風格，像是漫畫家依歡提到：「小時候看的那些，都不知道是慕夏，像是塔羅牌的風格等的，還有紅茶飲料的包裝，直到長大了，才知道原來以前看的少女漫畫的唯美風格，很多都是受到慕夏的影響。」而透過藝術作品接觸到慕夏的漫畫家賴安說道：「雖然一開始接觸慕夏是因為廣告海報，可是當第一次在台灣歷史博物館看見慕夏的作品時，就更愛這系列的作品，還在2013年前往東歐旅遊時，特別跑了一趟慕夏美術館參觀更多面向的作品。」

顯見在這些漫畫家的心中早已融入了慕夏風格的血脈，相互疊加運用形成了現在看見的層次美，對此，漫畫家游素蘭說起自己與慕夏相遇的起點，是源自老師的巧妙安排：「當時，我很愛畫漫畫，可是老師覺得漫畫上不了檯面，所以就想誘導我去畫國畫或是水彩，於是就開始推薦我去看看慕夏的作品，那些線條很像宮廷的人物畫，可是整體的圖案編排設計，在那個年代是很少見的，所以帶來的美感衝擊很大，才發現原來線條跟色彩是可以這樣搭配的，像這次參展的作品，可以看見其中一幅有漂亮的邊框設計，其實也是有受到慕夏的影響而創作出不同的想法。」

Loiza_時尚之夜-九尾洋裝。 圖/聯合數位文創提供

時至80年代後期，網路普及的時代來臨，台灣亦正式進入線上遊戲的戰國時代，許多年輕插畫家開始活躍於同人畫展與電腦遊戲美術行業，像是本次受邀展出的繪師Loiza、Krenz、卡西米皆是在這樣的時空背景下發跡與茁壯。Loiza提到自己對慕夏的認識：「裝飾性構圖是慕夏風格著名的呈現手法，因從事遊戲產業，也很注重細節的美感，所以就開始去推敲慕夏是如何把這些所有素材整合在一起，再讓自己能夠內化且延伸去結合自己的經驗與創作，再將這些呈現出來。」

Krenz_春天的新娘。 圖/聯合數位文創提供

雖說當時有引領業界的殿堂級巨匠，像是天野喜孝等大師，但繪師卡西米認識慕夏，卻是回到學生時期，老師與他的分享：「當時是國中老師拿給我的，當下只覺得很美，是在多年後的創作開始，才明白有些影響是潛移默化的，我延續了某些慕夏的唯美風格，在作品裡面，同時也帶著其他藝術家所帶來的影響，他們都在我的作品之中去重新延伸出不同的感覺。」

對此，繪師Krenz認為慕夏的影響，其實更是一種潛移默化的觸發：「慕夏的創作中，那些裝飾性線條、圖像，在我看來是非常有設計感的，因此，對我來說，最大的影響，是如何去運用跟安排畫面裡的所有東西，然後去產生流動感。」

綜觀這一展區的論述脈絡，策展人透過日本與台灣的漫畫與插畫作品佐證，試圖詮釋歷經數代的洗滌，即使是數位化的現代，都能看見「慕夏風格」的影響，從過去對遙遠歐洲烏托邦式的瑰麗想像，到現代藝術家們開創的新藝術風格，都讓人非常期待，繼「現代」跟「後現代」之後，未來的未來，將會出現什麼樣不同的慕夏風格詮釋手法呢？

【永恆慕夏-線條的魔術 特展】

日期：2021/12/18（六）- 2022/4/5（二）

地點：中正紀念堂 1展廳

營業時間：每日10:00 ~ 18:00，17:30最後入場

※除夕、農曆初一及228休館※

主辦單位：聯合數位文創、時藝多媒體

官網： https://uevent.udnfunlife.com/MuchaExhibition

特展粉絲專頁： https://www.facebook.com/MuchaExhibition

購票：udn售票網 https://bit.ly/3Dh6AtB

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