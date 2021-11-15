這白酒連周杰倫也要拍！只怪蒙哈榭特級園太夢幻

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

在正常狀況下，都是大家看到周杰倫要求同框合影；不過這一回，卻是天王周杰倫拿出手機，將同框合影的照片傳上IG。究竟是誰讓周杰倫也要拍？答案是來自法國勃根地蒙哈榭（Montrachet）產區的特級園白葡萄酒。

蒙哈榭產區位於法國勃根地伯恩丘南部的南部的Puligny鎮和Chassagne鎮之間，這裡是世界上最好的白葡萄酒產區，聞名遐邇的羅曼尼．康帝酒莊（DRC）的蒙哈榭白葡萄酒也是來自於此。

尤其1921年伯恩法院宣布，唯有當時名為「頂級蒙哈榭」（Grand Montrachet）的葡萄園才能獲得許可使用蒙哈榭之名，更進一步造就出今日獨一無二的「蒙哈榭特級園（Montrachet Grand Cru）」。

勒弗萊酒莊（Domaine Leflaive）是蒙哈榭代表性酒莊之一。圖／摘自周杰倫IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

周杰倫手中握著的，正是勒弗萊酒莊（Domaine Leflaive）的特級園。該酒莊由於家徽上有兩隻公雞，因此被酒友暱稱為「雙雞酒莊」，不管價格或品質都與羅曼尼．康帝並駕齊驅。

勒弗萊酒莊堅持生物動力法，所釀製的白酒香氣迷人、質地細膩、層次豐富，具有濃郁的礦物質風味，陳年實力驚人。

根據Wine-Searcher資料，勒弗萊酒莊1999年的Grand Cru，身價約有41萬元新台幣。圖／摘自Wine-Searcher.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

根據Wine-Searcher的資料，光是周杰倫左手那一瓶1999年的Grand Cru，身價就有41萬元新台幣——遇上這等夢幻逸品，當然是一定要拍照上傳IG的；即便你是周杰倫，也不例外。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。