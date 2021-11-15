快訊

春節返國混打疫苗也可「7+7」 莊人祥：只要提出證明即可

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這白酒連周杰倫也要拍！只怪蒙哈榭特級園太夢幻

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
周杰倫手握勒弗萊酒莊特級園2010與1999年份，志得意滿。圖／摘自周杰倫IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
周杰倫手握勒弗萊酒莊特級園2010與1999年份，志得意滿。圖／摘自周杰倫IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

在正常狀況下，都是大家看到周杰倫要求同框合影；不過這一回，卻是天王周杰倫拿出手機，將同框合影的照片傳上IG。究竟是誰讓周杰倫也要拍？答案是來自法國勃根地蒙哈榭（Montrachet）產區的特級園白葡萄酒

蒙哈榭產區位於法國勃根地伯恩丘南部的南部的Puligny鎮和Chassagne鎮之間，這裡是世界上最好的白葡萄酒產區，聞名遐邇的羅曼尼．康帝酒莊（DRC）的蒙哈榭白葡萄酒也是來自於此。

尤其1921年伯恩法院宣布，唯有當時名為「頂級蒙哈榭」（Grand Montrachet）的葡萄園才能獲得許可使用蒙哈榭之名，更進一步造就出今日獨一無二的「蒙哈榭特級園（Montrachet Grand Cru）」。

勒弗萊酒莊（Domaine Leflaive）是蒙哈榭代表性酒莊之一。圖／摘自周杰倫IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
勒弗萊酒莊（Domaine Leflaive）是蒙哈榭代表性酒莊之一。圖／摘自周杰倫IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

周杰倫手中握著的，正是勒弗萊酒莊（Domaine Leflaive）的特級園。該酒莊由於家徽上有兩隻公雞，因此被酒友暱稱為「雙雞酒莊」，不管價格或品質都與羅曼尼．康帝並駕齊驅。

勒弗萊酒莊堅持生物動力法，所釀製的白酒香氣迷人、質地細膩、層次豐富，具有濃郁的礦物質風味，陳年實力驚人。

根據Wine-Searcher資料，勒弗萊酒莊1999年的Grand Cru，身價約有41萬元新台幣。圖／摘自Wine-Searcher.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
根據Wine-Searcher資料，勒弗萊酒莊1999年的Grand Cru，身價約有41萬元新台幣。圖／摘自Wine-Searcher.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

根據Wine-Searcher的資料，光是周杰倫左手那一瓶1999年的Grand Cru，身價就有41萬元新台幣——遇上這等夢幻逸品，當然是一定要拍照上傳IG的；即便你是周杰倫，也不例外。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

葡萄酒 法國

延伸閱讀

一度無法正常行走力退渣男 袁詠琳噴淚曝喜訊

余文樂爆「頭文字D」拍攝秘辛 曝周杰倫險喪命過程

黃明志超越周杰倫有可能獲金曲獎？ 網友論戰兩人音樂造詣

周杰倫突po兒女照吐心境　網心疼：做得很好了

相關新聞

沐浴日光之中和巫宅 唯美而沉穩的舒適氛圍

光影疏落、漫漫光暈，本案為40年中古屋翻新，全室擘造採極簡元素如：木紋、黑、灰、白等漸次鋪展，同時，在以白色為主軸的調性下透過木紋層板、金屬燈飾、鐵框拉門等適度點綴，不僅藉此明確區分了機能性區塊，更為白色調性的空間增添了些許豐富度。

商業空間導入個性化視覺風格 暖調工業風辦公室

將商業空間導入個性化視覺風格，表達出品牌的活力與精神！

帶愛犬一起拍廣告 Chiara大秀LV新款低跟鞋的必買重點

在近年來的老爹鞋熱潮中有著高度代表性的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）Archlight運動鞋，在今年有...

「永恆慕夏-線條的魔術」年底登場！專訪6位參展台灣漫畫家與繪師談心中的慕夏之美

被紐約時報頭版譽為「世界上最偉大的裝飾藝術家」阿爾豐斯．慕夏（Alfons Maria Mucha）的巡迴特展，將於2021年12月18號來台展出，這次「永恆慕夏-線條的藝術」特展共規劃5大展區，以不同的角度帶領觀眾以全新的視野，一窺這位20世紀捷克新藝術巨擘的創作秘辛與影響力。其中，第五展區的策展主軸可謂是最特別與最新鮮的展區，本區特別舉例從日本明治時代初期「少女漫畫」畫風的濫觴至1980年代後半的遊戲、動漫設定的奇幻插畫，都能看出「慕夏風格」的影響力，甚至直接或間接的影響了台灣的漫畫家與繪師。策展人邀請了6位台灣漫畫家與繪師參與展出，從各自的作品中，帶領民眾感受「慕夏風格」在台、日動漫與插畫間的影響脈絡。

這白酒連周杰倫也要拍！只怪蒙哈榭特級園太夢幻

在正常狀況下，都是大家看到周杰倫要求同框合影；不過這一回，卻是天王周杰倫拿出手機，將同框合影的照片傳上IG。究竟是誰讓周...

撿便袋、寵物床都有滿滿logo！FENDI寵物系列全新上市

最近FENDI接連推出了許多新品，無論是與Kim Kardashian West聯名的FENDI x SKIMS或滑雪系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。