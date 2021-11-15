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撿便袋、寵物床都有滿滿logo！FENDI寵物系列全新上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
FENDI打造了全新的寵物旅行用品系列，要讓家裡的毛小孩們也能跟主人一起時髦趴趴走。圖／FENDI提供
FENDI打造了全新的寵物旅行用品系列，要讓家裡的毛小孩們也能跟主人一起時髦趴趴走。圖／FENDI提供

最近FENDI接連推出了許多新品，無論是與Kim Kardashian West聯名的FENDI x SKIMS或滑雪系列，都滿足了更多元的需求類型，而最近品牌更是再度打造了全新的寵物旅行用品系列，要讓家裡的毛小孩們也能跟主人一起時髦趴趴走！

這次FENDI寵物旅行用品系列在設計上主打標誌性的FF logo圖樣，以繁複重複性的印花加上高度品牌辨識度彰顯奢華質感。材質方面，採用皮革和織物等面料，配色沉穩有型。全品項包含帶有飾牌的波士頓旅行包、飾有特別訂製的FF logo圖案金屬吊牌（3種尺寸）、牽繩、撿便袋、寵物外套、尼龍材質寵物床。

其中旅行包的飾牌上還可以加上名字或縮寫字母，增添個性化特色。寵物床有中型、小型兩種尺寸可供選擇，裡面的枕頭也可以拆下清洗，全系列目前已經可以在FENDI店上購買。

FENDI 寵物系列FF LOGO撿便袋，11,800元。圖／FENDI提供
FENDI 寵物系列FF LOGO撿便袋，11,800元。圖／FENDI提供
FENDI打造了全新的寵物旅行用品系列，要讓家裡的毛小孩們也能跟主人一起時髦趴趴走。圖／FENDI提供
FENDI打造了全新的寵物旅行用品系列，要讓家裡的毛小孩們也能跟主人一起時髦趴趴走。圖／FENDI提供
FENDI寵物旅行用品系列在設計上主打標誌性的FF logo圖樣，以繁複重複性的印花加上高度品牌辨識度彰顯奢華質感。圖／FENDI提供
FENDI寵物旅行用品系列在設計上主打標誌性的FF logo圖樣，以繁複重複性的印花加上高度品牌辨識度彰顯奢華質感。圖／FENDI提供
FENDI寵物系列FF LOGO旅行袋，81,000元。圖／FENDI提供
FENDI寵物系列FF LOGO旅行袋，81,000元。圖／FENDI提供
FENDI寵物系列FF LOGO寵物外套，14,500元。圖／FENDI提供
FENDI寵物系列FF LOGO寵物外套，14,500元。圖／FENDI提供
FENDI寵物旅行用品系列在設計上主打標誌性的FF logo圖樣，以繁複重複性的印花加上高度品牌辨識度彰顯奢華質感。圖／FENDI提供
FENDI寵物旅行用品系列在設計上主打標誌性的FF logo圖樣，以繁複重複性的印花加上高度品牌辨識度彰顯奢華質感。圖／FENDI提供
FENDI寵物系列FF LOGO寵物床，51,000(大)、39,800(小) 元。圖／FENDI提供
FENDI寵物系列FF LOGO寵物床，51,000(大)、39,800(小) 元。圖／FENDI提供
FENDI寵物旅行用品系列在設計上主打標誌性的FF logo圖樣，以繁複重複性的印花加上高度品牌辨識度彰顯奢華質感。圖／FENDI提供
FENDI寵物旅行用品系列在設計上主打標誌性的FF logo圖樣，以繁複重複性的印花加上高度品牌辨識度彰顯奢華質感。圖／FENDI提供
FENDI 寵物系列FF LOGO牽繩，11,800元。圖／FENDI提供
FENDI 寵物系列FF LOGO牽繩，11,800元。圖／FENDI提供
旅行包的飾牌上還可以加上名字或縮寫字母。圖／FENDI提供
旅行包的飾牌上還可以加上名字或縮寫字母。圖／FENDI提供
FENDI寵物旅行用品系列在設計上主打標誌性的FF logo圖樣，以繁複重複性的印花加上高度品牌辨識度彰顯奢華質感。圖／FENDI提供
FENDI寵物旅行用品系列在設計上主打標誌性的FF logo圖樣，以繁複重複性的印花加上高度品牌辨識度彰顯奢華質感。圖／FENDI提供
FENDI 寵物系列FF LOGO項圈，8,800元。圖／FENDI提供
FENDI 寵物系列FF LOGO項圈，8,800元。圖／FENDI提供

寵物 FENDI 品牌

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