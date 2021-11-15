撿便袋、寵物床都有滿滿logo！FENDI寵物系列全新上市

最近FENDI接連推出了許多新品，無論是與Kim Kardashian West聯名的FENDI x SKIMS或滑雪系列，都滿足了更多元的需求類型，而最近品牌更是再度打造了全新的寵物旅行用品系列，要讓家裡的毛小孩們也能跟主人一起時髦趴趴走！

這次FENDI寵物旅行用品系列在設計上主打標誌性的FF logo圖樣，以繁複重複性的印花加上高度品牌辨識度彰顯奢華質感。材質方面，採用皮革和織物等面料，配色沉穩有型。全品項包含帶有飾牌的波士頓旅行包、飾有特別訂製的FF logo圖案金屬吊牌（3種尺寸）、牽繩、撿便袋、寵物外套、尼龍材質寵物床。