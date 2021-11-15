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影／環團呼籲蔡總統 加速盤點淨零藍圖及制定有效碳定價
綠色和平與青年環保團體代表今日在總統府前的凱道上以「淨零之路集願板」為背景，站上肥皂箱誦讀對氣候變遷憂慮與對政府減碳政策的期許，並將兩周內蒐集三百張民眾對碳定價議題的建議與心願明信片遞交給府方代表，呼籲蔡英文總統除了淨零口號外，更應該落實氣候治理的行動。
在英國舉行的2021年聯合國氣候變化綱要公約第二十六屆締約方大會（COP 26）十三日落幕，會中達成各國必須強化「2030年減排目標」，加速削減未使用碳捕捉技術的燃煤發電，淘汰無效率的化石燃料補貼等共識的「格拉斯哥氣候協定」。
綠色和平專案主任鄭楚忻表示，台灣雖然將「2050年淨零排放」目標納入「溫管法」修法中，但對比全球所擬定的「2030年減排目標」，台灣在氣候議題上所做的貢獻遠不及國際進度，在全球積極展開的氣候治理行動中最重要的一環就是淨零排放的路徑圖，以及有效碳定價的制訂，透過雙管齊下的作為，才有可能達成「2050年淨零排放」目標，可是蔡政府至今尚未對此兩項議題有具體的討論與行動，呼籲蔡總統盤點淨零藍圖及制訂有效碳定價，並盡速執行。
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