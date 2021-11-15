維大力造型悠遊卡每張390元 今限時不限量預購

講到維大力汽水，就不得不想起它的招牌廣告詞「It`s good to drink」，悠遊卡公司與維大力汽水合作推出懷舊系列造型卡「維大力造型悠遊卡-汽水胖胖瓶」，今起在PChome 24h購物及四大超商開放「限時不限量」預購，每張390元，每人每次最多買2張。

悠遊卡公司說明，在台灣飲料史創下數個第一的「維大力」汽水，至今暢銷60年，不僅是台灣首見寶特瓶裝飲料，也是第一支添加維他命的營養飲料。

當時擔心消費者以為汽水有加色素，還特以「金黃色是維他命B2的原色」作為宣傳主軸，並採用與眾不同的褐色瓶子，以此隔離紫外線、保存維他命的營養。

此次推出的「維大力造型悠遊卡-汽水胖胖瓶」，高度僅7.7公分、瓶身直徑2.7公分，超迷你渾圓瓶身，搭配金色鑰匙圈。

悠遊卡表示，即日起時至11月19日止，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店Famiport、萊爾富Life-ET及OK超商OK-GO開放「限時不限量」預購，每張390元，每人每次最多購買2張。