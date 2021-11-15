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耶誕超前部署！侯布雄限量耶誕大餐組合 早鳥預購95折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
侯布雄豪華耶誕禮籃組12000元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
侯布雄豪華耶誕禮籃組12000元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一年一度耶誕佳節即將來臨，侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點（SALON DE THE／LA BOUTIQUE de Joël Robuchon）精心準備豐盛的法式傳統耶誕佳節大餐組合、甜蜜入心的夢幻糕點…等，讓這份充滿幸福的獻禮，延伸為一場雀躍豐富的「感恩盛宴」。即日起至12月12日來電預購耶誕蛋糕並完成付款者，即享有95折優惠，訂購2個以上（含2個），即享9折優惠；數量有限，售完為止。

侯布雄法式茶點沙龍以頂級的食材、講究的手法、細膩的巧思打造2021耶誕限定款——「耶誕巧克力樹幹蛋糕」及「耶誕仙蹤」，藉由這2款蛋糕在這個歡樂的節慶中傳遞喜悅與祝福。

「耶誕巧克力樹幹蛋糕」採用法國頂級法芙娜黑巧克力，濃郁的咖啡慕斯與干邑白蘭地結合，至口中久久無法散去，脆脆甜甜的榛果巧克力片讓口感更豐富。

「耶誕仙蹤」選用經典法芙娜巧克力遇上無花果，水果的酸甜與可可脂的溫醇完美融合，夾心選用開心果慕斯及酸甜滋味的莓果醬，令人驚艷。

「耶誕水果麵包」迷人焙烤香氣混著鮮果與奶香，酸甜潤澤厚實飽感，適合搭配甜熱飲或葡萄酒，迎接應景的耶誕日。

「法式烤雞佐碳烤蔬菜」主廚挑選每隻文昌雞重達2公斤，經過24小時醃製，烘烤時必須仔細地掌握火候，透過高溫烘烤卻不流失雞肉原汁，使口感鮮嫩，並搭配清爽時蔬，充滿濃郁的法式烤雞風味。

咕咕霍夫——茉莉金棗350元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
咕咕霍夫——茉莉金棗350元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
耶誕水果麵包490元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
耶誕水果麵包490元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
侯布雄法式茶點沙龍精心準備豐盛的法式傳統耶誕佳節大餐組合。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
侯布雄法式茶點沙龍精心準備豐盛的法式傳統耶誕佳節大餐組合。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
耶誕仙蹤1200元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
耶誕仙蹤1200元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
耶誕烤雞套餐組4580元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
耶誕烤雞套餐組4580元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
法式烤雞佐碳烤蔬菜1980元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
法式烤雞佐碳烤蔬菜1980元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
耶誕史多倫450元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
耶誕史多倫450元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
耶誕巧克力樹幹1180元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。
耶誕巧克力樹幹1180元。圖／侯布雄法式茶點沙龍提供。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

巧克力 侯布雄

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