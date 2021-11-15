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老品牌雙11標錯價打一折！董座霸氣埋單200萬：全出貨

聯合新聞網 / 綜合報導
雙十一購物節各大電商都推出超殺優惠。記者陳正興／攝影
雙十一購物節各大電商都推出超殺優惠。記者陳正興／攝影

每年最大購物節雙十一剛剛落幕，各大品牌都在當天推出超殺優惠，不過有消費者發現，國民老品牌雪芙蘭蝦皮商城意外標錯價沐浴乳補充包折價活動原為單包69元、兩包119元，卻意外設定成2包折價119元，等於2包只要19元，雪芙蘭原決定不出貨引發批評，13日再發出道歉啟事，強調「雖虧損200萬但仍會出貨」。

雪芙蘭蝦皮商城於雙十一當日推出優惠，卻意外發生標錯價的烏龍，沐浴乳補充包折價活動原為單包69元、兩包119元，卻意外設定成2包折價119元，等於2包只要19元，下殺1.6折，引發網友「好康道相報」紛紛下單。

不過在雙十一當晚，雪芙蘭即於蝦皮商城公告，因訂單數量過多，損失金額龐大，因此決定不出貨，並提供雪芙蘭蝦皮商城的60元商品折價券作為補償。此舉引發大批消費者批評，痛批「沒擔當，真的出貨才是真廣告」、「60塊補償，看不出歉意在哪」。

雪芙蘭臉書官網於13日再度發出道歉啟事，並表示，「再次跟各位道歉，對於昨天道歉啟事公告的處理方式，乃未經深思熟慮以及緊急的狀況下發佈的。昨日董事長及經營層一看到公告後，便指責這是不負責任的態度，立即下令撤掉昨日的道歉啟事，對此，再次致上十二萬分歉意」。

雪芙蘭貼文中指出，「基於對消費者的重視，公司經營層下令：對於我們自己造成的錯誤，我們將竭盡全力盡力出貨，此決策雖會造成公司虧損金額近二百萬，但是，消費者的信任與愛護更是公司首要緊緊守護的，但是因為誤植價格之訂單數量過於龐大，請給予公司一些時間處理出貨，還懇請各位顧客耐心等候，我們將會竭力盡速將各位訂購的物品送達」。

對此，許多網友都讚許雪芙蘭的處理方式，紛紛留言「我覺得你們危機處理的很好，但也心疼你們這麼好的品牌損失這麼大，加油！會繼續支持雪芙蘭」、「會繼續支持雪芙蘭，你們是最棒的」、「公司大器非常好一定支持」。

另外也有不少網友為雪芙蘭叫屈，留言「幹嘛道歉？趁他人錯誤的投機行為有什麼道歉必要可言啊？」、「雖然200萬對你們來說可能不會到很多，但幹嘛鄭重為了那些趁機貪小便宜、然後跑來酸你們不負責的人道歉」，雪芙蘭則回應，「謝謝你，設定錯誤還是要付起責任」。

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