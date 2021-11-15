老品牌雙11標錯價打一折！董座霸氣埋單200萬：全出貨

每年最大購物節雙十一剛剛落幕，各大品牌都在當天推出超殺優惠，不過有消費者發現，國民老品牌雪芙蘭蝦皮商城意外標錯價，沐浴乳補充包折價活動原為單包69元、兩包119元，卻意外設定成2包折價119元，等於2包只要19元，雪芙蘭原決定不出貨引發批評，13日再發出道歉啟事，強調「雖虧損200萬但仍會出貨」。

雪芙蘭蝦皮商城於雙十一當日推出優惠，卻意外發生標錯價的烏龍，沐浴乳補充包折價活動原為單包69元、兩包119元，卻意外設定成2包折價119元，等於2包只要19元，下殺1.6折，引發網友「好康道相報」紛紛下單。

不過在雙十一當晚，雪芙蘭即於蝦皮商城公告，因訂單數量過多，損失金額龐大，因此決定不出貨，並提供雪芙蘭蝦皮商城的60元商品折價券作為補償。此舉引發大批消費者批評，痛批「沒擔當，真的出貨才是真廣告」、「60塊補償，看不出歉意在哪」。

雪芙蘭臉書官網於13日再度發出道歉啟事，並表示，「再次跟各位道歉，對於昨天道歉啟事公告的處理方式，乃未經深思熟慮以及緊急的狀況下發佈的。昨日董事長及經營層一看到公告後，便指責這是不負責任的態度，立即下令撤掉昨日的道歉啟事，對此，再次致上十二萬分歉意」。

雪芙蘭貼文中指出，「基於對消費者的重視，公司經營層下令：對於我們自己造成的錯誤，我們將竭盡全力盡力出貨，此決策雖會造成公司虧損金額近二百萬，但是，消費者的信任與愛護更是公司首要緊緊守護的，但是因為誤植價格之訂單數量過於龐大，請給予公司一些時間處理出貨，還懇請各位顧客耐心等候，我們將會竭力盡速將各位訂購的物品送達」。

對此，許多網友都讚許雪芙蘭的處理方式，紛紛留言「我覺得你們危機處理的很好，但也心疼你們這麼好的品牌損失這麼大，加油！會繼續支持雪芙蘭」、「會繼續支持雪芙蘭，你們是最棒的」、「公司大器非常好一定支持」。

另外也有不少網友為雪芙蘭叫屈，留言「幹嘛道歉？趁他人錯誤的投機行為有什麼道歉必要可言啊？」、「雖然200萬對你們來說可能不會到很多，但幹嘛鄭重為了那些趁機貪小便宜、然後跑來酸你們不負責的人道歉」，雪芙蘭則回應，「謝謝你，設定錯誤還是要付起責任」。