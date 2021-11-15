飛東京0元！台灣虎航17日開賣日本、韓國　可免費改期

哈日族們久等了！看好旅遊市場隨著疫苗施打而復甦，本土低成本航空「台灣虎航」將於11月17日開賣日本、韓國、澳門的冬季航班機票，並將提供「去程0元」的優惠方案。考量疫情的影響，所有購票旅客，也可獲得1次「免費改期」的加碼優惠。

隨著研議邊境開放的好消息陸續傳出，台灣虎航宣佈，將於11月17日開放2021年冬季班表，首波開放航線分別為「桃園－澳門」、「桃園－東京成田」、「桃園－大阪關西」以及「桃園－首爾仁川」等4條航線。11月17日上午10:00至11月30日23:59期間，也將進行限時限量促銷，凡同時購買來回機票者，就有機會以「0元」入手桃園出發航段。

台灣虎航也表示，考量到疫情可能帶來的旅程不確定性，將主動贈送所有購票的旅客1次免手續費的改期服務。凡於2021年11月17日起至2022年2月14日間於台灣虎航官網購票者，均享有1次免手續費的改期服務，改票期間適用於2021年12月25日起至2022年3月26日止。（需補足機票差額）