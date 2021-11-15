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阿里山提前染紅 九芎楓紅驚艷遊客

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉縣阿里山公路81.8K處的九芎，是阿里山工務段在莫拉克風災後為穩固山坡地所植，目前僅該路段有。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」
嘉縣阿里山公路81.8K處的九芎，是阿里山工務段在莫拉克風災後為穩固山坡地所植，目前僅該路段有。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」

今年低溫來得較早，不只玉山降初雪，嘉義阿里山地區葉片變色也很有感。阿里山攝影達人黃源明分享台18線阿里山公路81.8K處的九芎葉開始變色，紅綠交織點綴山頭，成旅途中意外驚喜，但黃源明也提醒遊客81.8K的路旁幾乎沒有空地，遊客賞景需注意安全。

阿里山公路81.8K處的九芎，是阿里山工務段在莫拉克風災後為穩固山坡地所植，目前僅該路段有；黃源明說，近年11月中旬起，九芎的變色葉往往會讓路過的朋友驚豔，今年稍有提前，預估持續約1周，等到完全變紅就會開始落葉。

但黃源明也提醒，阿里山公路81.8K處路旁幾乎沒有空地，且都是護欄阻隔無法停車，遊客賞景最好的方式就是用眼睛，來往車速快，「安全還是最重要的考量」。

阿里山公路的青楓儘管持續落葉，但驚艷程度相較九芎也絲毫不遜色，黃源明推薦遊客賞楓可鎖定阿里山往自忠的91.8K青楓、台灣三角楓、92K青楓、94K楓香、95.2K青楓等四個紅葉較明顯的路段。

黃源明說，若是持續日夜溫差的晴朗天氣，台灣三角楓應該在7至10天過後，會在88K至91K陸續登場，89.5K觀景台會是一級戰區。至於新中橫公路的台灣紅榨楓，應該也是在11月下旬或月底左右才會接棒。

阿里山森林遊樂區內，黃源明說，二萬平的銀杏正「亮金金」，慈雲寺約過幾天，面向大門左側的銀杏會先轉金黃，再換右側的另一棵，「他們每年都協調好輪流上場」。

其他變色葉，黃源明認為以櫻花及白木蘭的較具可看性，沼平公園和阿里山工作站都有櫻花紅葉，植物園的白木蘭綠葉也會轉金黃色。

阿里山森林遊樂區內二萬平的銀杏正「亮金金」，目前也是賞銀杏最佳時機。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」
阿里山森林遊樂區內二萬平的銀杏正「亮金金」，目前也是賞銀杏最佳時機。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」
台18線阿里山公路83.5K的青楓目前正綻放中，攝影達人黃源明說，紅葉的拍攝需要特別注意光線及角度，晴朗的天氣搭配逆光拍攝效果最佳，善用偏光鏡也有加分的效果。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」
台18線阿里山公路83.5K的青楓目前正綻放中，攝影達人黃源明說，紅葉的拍攝需要特別注意光線及角度，晴朗的天氣搭配逆光拍攝效果最佳，善用偏光鏡也有加分的效果。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」
嘉縣阿里山公路81.8K處的九芎，是阿里山工務段在莫拉克風災後為穩固山坡地所植，目前僅該路段有，攝影達人黃源明分享，近年11月中旬起，九芎的變色葉往往會讓路過的朋友驚豔。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」
嘉縣阿里山公路81.8K處的九芎，是阿里山工務段在莫拉克風災後為穩固山坡地所植，目前僅該路段有，攝影達人黃源明分享，近年11月中旬起，九芎的變色葉往往會讓路過的朋友驚豔。圖／翻攝自「漫步在雲端的阿里山」

阿里山 櫻花 中橫公路

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