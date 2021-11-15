飛日本吃燒肉看曙光！雄獅×星宇曙光班機　每人6999起

追逐新年曙光是許多人的跨年首選，今年雄獅旅遊攜手星宇航空，預計推出跨年曙光包機，除了可以飛往日本宮古島迎接2022年第一道曙光外，飛機上也提供「胡同燒肉」或是米其林一星「Longtail」打造的機上餐點，並且還有3大獨家贈禮，陪伴旅客們邁入新年。

雄獅與星宇攜手安排的JX8168曙光包機（發一路發），使用A321neo執飛，自1月1日5:30於桃園機場起飛，前往宮古島上空，於1萬5千呎高空迎接新年第一道曙光後返程。回程將會沿著台灣東部海岸，於空中俯視花東縱谷山海美景，最後於上午8時30分降落桃園機場，行程共計約3小時。回程後也不需隔離。

為營造歡樂的新年氛圍，候機室將準備特製打卡背板，供旅客拍照打卡，並有充滿日本過年氣息的日式白玉紅豆湯。雄獅並準備3大贈禮要贈送給乘客，包括包含微熱山丘蜂蜜脆蛋糕、犂記阿犂伯太陽餅、鬍子國王手工奶油蛋捲的「點心組」，以及「星宇航空台北航點杯」、「A350 XWB 飛機抱枕毯」。針對餐點部分，經濟艙可品嚐「胡同燒肉」，商務艙餐點則由米其林一星餐「Longtail」操刀。每位旅客還可以獲得雄獅旅客專屬飛行證書。