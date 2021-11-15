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2022年巴塞爾珠寶鐘表展取消！成時代的眼淚？就不鬆口

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
上一次巴塞爾珠寶鐘表展於2019年舉辦，此為主展館入口。記者孫曼／攝影
上一次巴塞爾珠寶鐘表展於2019年舉辦，此為主展館入口。記者孫曼／攝影

巴塞爾珠寶鐘表展（Baselworld）是上個世紀以來珠寶鐘表產業每年最重要的盛會，不過隨著時代演進、既有的形式跟不上產業變化的速度，在2018年後一直搖搖欲墜。如今其主辦單位MCH集團正式確認原本預計於2022年春季舉辦的巴塞爾珠寶鐘表展將取消，不過也不鬆口表展是否就此告終，僅表示「重新出發需要更多的時間」(relaunch needs more time）。

集團發表的聲明中表示，決定取消的原因，一方面根基於今年日內瓦鐘表展（Geneva Watch Days）設立的臨時活動（Pop Up Event）得到業界人士的反應，一方面，他們也認為在疫情影響下，要重新設定產業目標並要聚集消費者的注意力實在加倍困難。MCH集團CEO Beat Zwahlen表示，在接下來的幾個月內將與珠寶鐘表重要的業界代表密切分析討論未來的發展，「我們認為，將中小型企業和專業人士聚集在一起的一個B-B-C平台市場確實存在，但我們需要投入更多的研究來了解他們的需求，因此我們需要更多的時間。」

因為2022年巴塞爾珠寶鐘表展表展取消，原本擔任Managing Director的Michel Loris-Melikoff也因故辭職。他在2018年時接手表展的執行與管理至今。

珠寶 疫情

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