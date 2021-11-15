雄獅旅遊+星宇航空 推6999「跨年曙光包機」日本迎曙光

2022跨年迎曙光，雄獅旅遊獨家攜手星宇航空推出「跨年曙光包機」，飛往日本宮古島迎接2022年第一道曙光，機上享胡同燒肉、米其林一星餐點，此外更將贈送旅客雄獅獨家三大好禮，每人最低價6999起，帶旅客飛上天創造獨一無二的新年回憶。

雄獅旅遊與星宇航空推出JX8168 （發一路發）曙光包機，使用空中巴士A321neo執飛，2022年1月1號5時30分自桃園機場起飛，前往日本宮古島上空，帶旅客於1萬5千呎高空迎接新年第一道曙光，回程則會沿著台灣東部海岸，於空中俯視花東縱谷迷人山海美景，最後於上午8時30分降落桃園機場，行程共計約3小時，每位旅客還可以獲得雄獅旅客專屬飛行證書，留下獨一無二的新年迎曙光回憶。

為讓旅客感受歡樂的新年氛圍，雄獅旅遊表示，會在候機室準備特製打卡背板，供旅客在等候登機時拍照打卡，以及充滿日本過年氣息的日式白玉紅豆湯，暖心又暖胃；機上則有貼心好禮包，包含微熱山丘蜂蜜脆蛋糕、犂記阿犂伯太陽餅、鬍子國王手工奶油蛋捲，以及星宇航空台北航點杯、A350 XWB 飛機抱枕毯，要贈送給搭乘曙光班機的旅客；餐點部分，經濟艙可品嚐星宇航空精選日式精緻胡同燒肉，商務艙餐點則由米其林一星餐廳「Longtail」操刀，打造頂級空中餐酒館。