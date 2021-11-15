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停飛一年！台灣虎航強勢回歸 推日韓澳0元優惠機票

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣虎航推日韓澳0元超殺優惠機票。台灣虎航／提供
台灣虎航推日韓澳0元超殺優惠機票。台灣虎航／提供

停飛一年，疫情趨緩，我國唯一也是第一的低成本航空台灣虎航宣布重返天際，將推出日本、韓國、澳門的去程0元超殺優惠機票，正式宣告啟動飛航模式。

台灣虎航表示，隨著各國疫苗施打率的提升，研議邊境開放的消息也陸續傳出，因看好明(2022)年旅遊市場可望逐漸復甦，台灣虎航本週三(17日)起開放2021年冬季班表，讓這段期間不得不飛的旅客們，可以多一個飛航選擇，首波開放的航線分別為桃園-澳門、桃園-東京成田、桃園-大阪關西及桃園-首爾仁川。

台灣虎航說，考量到疫情可能帶來的旅程不確定性，台灣虎航將主動贈送所有購票的旅客1次免手續費的改期服務。凡於2021年11月17日起至2022年2月14日間於台灣虎航官網購票者，均享有1次免手續費的改期服務，惟仍需補足機票差額，改票期間適用於2021年12月25日起至2022年3月26日止。

台灣虎航表示，0元去程優惠則限同時購買來回機票者，桃園出發航段就有機會用0元入手，限時促銷期間為2021年11月17日上午10:00起至2021年11月30日23:59止，數量有限，欲購從速。

請備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網 (www.tigerairtw.com) 購票，更多相關訊息及航班資訊，請參見活動網頁(https://bit.ly/3DhE2Qk)。

台灣虎航推日韓澳0元超殺優惠機票。台灣虎航／提供
台灣虎航推日韓澳0元超殺優惠機票。台灣虎航／提供
台灣虎航推日韓澳0元超殺優惠機票。台灣虎航／提供
台灣虎航推日韓澳0元超殺優惠機票。台灣虎航／提供
台灣虎航推日韓澳0元超殺優惠機票。台灣虎航／提供
台灣虎航推日韓澳0元超殺優惠機票。台灣虎航／提供

台灣虎航 桃園 機票

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