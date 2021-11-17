嚴選全台7間美味乳酪蛋糕！細緻滑順、入口即化 讓你欲罷不能

一邊享受乳酪蛋糕的甜美、一邊搭配咖啡的苦澀，下午茶就該這樣配！

法奇甜點-FUDGE

台中市/沙鹿區

位於台中沙鹿的中山路上，店內主打各款法式甜點，也有提供彌月蛋糕與手工餅乾。麥卡倫巧克力重乳酪，口感很接近吃生巧克力的軟綿滑順，有著巧克力的苦甜，揉合了乳酪蛋糕的乳脂感，最後則是OREO餅乾增添沙沙口感。

1%bakery 黎明店

台中市/西屯區

鄰近秋紅谷、國家歌劇院等景點，店內以木質係和白灰相間設計，嚴選台灣在地優質食材，以減糖配方製作出各款細緻迷人的乳酪蛋糕！建議冷凍保存後退冰約三到五分鐘，讓其乳酪蛋糕仍保有冰淇淋質地。（MENU美食誌晨軒 Noah美食吃透透提供）

朔望咖啡 SYZYGY COFFEE

台北市/大同區

位於台北後站商圈附近，白底淺色木作的門面散發著清新感，橫拉式窗台因三角窗位置顯得迷人。乳酪蛋糕吃起來是屬於奶味比較重那種，不是起司味比較重的乳酪蛋糕。（MENU美食誌人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）

Petit Pot 小罐子點心舖永康店

台北市/大安區

位在敦化南路二段上，主要販售小點禮盒、整模的蛋糕。巴斯克乳酪蛋糕，表層烤到黑金色澤且焦香，整體的口感濕潤濃郁，吃起來不會過於死甜增加口腔的負擔。（MENU美食誌Elina的警報讚美食提供）

米滋崎

台北市/中山區

MAGMA美格瑪半熟起司塔專賣店

台南市/中西區

連續兩年榮獲台南最佳百家好店殊榮，小巧的店面目前只提供外帶沒有內用。一打開就聞到陣陣濃郁的乳酪香，上層芝士濃郁醇香，細膩順滑；蛋糕部分鬆軟水嫩，入口即溶、清甜不膩，讓人一口接著一口！（MENU美食誌兩隻豬的日常提供）

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你還有更多推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！