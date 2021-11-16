嚴選全台6間美味炒飯！ 大火快炒、粒粒分明、香氣十足 讓你一口接一口

看來簡單的炒飯，要做得好吃卻需要許多功夫！全台6家炒飯推薦，各有各的特色，看你愛哪款！

幸福小館

台中市/東區

位於力行路上的幸福小館，餐點從60元起非常平價，還有很多創意特製的炒飯。必點人氣的霸氣燒肉蛋炒飯，燒肉滿滿排成一圈，中間則鋪上了青蔥和蛋黃，每一片肉片保有厚度與肉汁，喜歡吃肉的人，超推這一道！

雙龍炒飯

新北市/板橋區

媲美鼎泰豐炒飯的雙龍炒飯！位在新北環保局旁邊的巷弄裡，用爆香過的蝦油為底，以鹽包入味拌炒，上桌晶瑩飽滿，顆粒分明。（MENU美食誌吃貨阿珊👧🏻提供）

米舖粳麵飯

新竹市/東區

西濱蛋炒飯

台中市/南區

2013年被網路票選列為全台十大好吃炒飯店家之一！炒飯偏向重口味並且帶一點濕潤感, 還有東泉辣椒醬變身台中口味。除了炒飯、炒麵外，蚵仔煎也是人氣商品之一！（MENU美食誌等著放假呀呀呀呀提供）

周家肉粽

台南市/東區

蔚稻食堂

台北市/中山區

隱身在行天宮站巷子裡的超高人氣炒飯！主打的是炒飯，但也有供應其他的定食飯類店家販售的炒飯跟一般的中式炒飯完全不一樣，結合中西日的料理，把炒飯吃出異國風情。（MENU美食誌Rubereat 汝伯吃貨地圖提供）

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