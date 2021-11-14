民生物價頻漲 SOGO周年慶超市「買一送一」抗漲

原物料成本漲價以及全球通貨膨脹問題，台灣物價也漲聲響起，從民生物資、餐飲、家電都有漲價連鎖反應。面對口袋縮水，民眾購物更是哪裡優惠哪裡去，遠東SOGO主打「抗漲周年慶」，因爲商品下殺與回饋力道夠有感，加上直接送App會員周年慶購物金，周年慶一開檔就為東區帶進驚人人潮，今年消費者除了衝化妝品、精品外，推出一系列買一送一商品的忠孝館超市更是吸引主婦們抗漲的另一戰場，人潮多到甚至需要管控入場。

物價頻漲，讓民眾哀喊吃不消，經濟部長王美花也表示將找通路設置「平價商品專區」。但消費者購物雷達向來反應更為快速，SOGO老主顧都知道，只要不怕擠，周年慶超市處處有特價，趁此時買一波省最多。

SOGO觀察，在忠孝館超市搶購的商品以料理必備的食用油、醬油為主，幾乎每人都是以「箱」為單位來採購。另外，也有許多消費者大量採購各式即溶咖啡、掛耳式咖啡，顯然也受到連鎖咖啡醞釀漲價影響，趁著周年慶超市買一送一優惠，超前部屬便宜購入。SOGO表示，今年周年慶4天內，咖啡就可售出超過10,000罐。

今年入冬明顯變冷，火鍋湯包、火鍋料也是消費者採購重點。加上經過疫情的洗禮，許多家庭都自備額外冷凍庫，所以周年慶進口生鮮消費者囤貨的重點，今年中島水產的海鮮箱購組，銷售爆量，至今業績已較去年成長10成。

其他民生用品，像是洗衣球、各種清潔劑、除濕包，消費者也是大量採購。受惠於洗碗機銷量大增，今年洗碗機用的碗盤清潔粉， 周年慶開跑以來，已經售出超過1,000盒。