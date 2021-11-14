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限時14天「比薩買1送3」！必勝客「金門店」正式開幕

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「金門店開幕首日封紀念章」，共有金門水獺、風獅爺等2種造型。圖／必勝客提供
「金門店開幕首日封紀念章」，共有金門水獺、風獅爺等2種造型。圖／必勝客提供

金門第一間「必勝客」，自10月29日開始試營運，並於11月14日正式開幕，成為必勝客登台35年以來，首度跨足離島的里程碑。為慶祝新店開幕，店內也以在地風土民情為元素，限量推出100組「金門店比薩輪刀」，還有開幕首日封紀念章等活動。至11月27日前，還有買大比薩加贈大比薩、烤雞與可樂的「買1送3」限時優惠活動。

必勝客自1986年登台至今，首度跨出本島，開設「必勝客金門金城店」，也是全台第267間門市。店址座落於金城鎮民生路上，鄰近金門縣政府、金城民防坑道等地，自10月底試營運以來，就已經引起在地居民與網友的熱烈討論。同時隨著必勝客今年在PK雙饗卡APP推出「PK隨饗券」，具備線上轉贈功能、跨店取餐等功能之後，也更方便讓台灣、金門兩地的親友跨海分享餐點。

為慶祝新店正式開幕，包括金門縣府秘書長陳朝金、台灣必勝客總經理梁家俊共同舉行慶祝儀式。同時店內還以風獅爺為包裝主題，推出金門店限定的比薩輪刀，購餐加購價199元，限量100組。必勝客也於現場準備「金門店開幕首日封紀念章」，共有金門水獺、風獅爺等2種造型，讓旅客與民眾可以印戳留念。另外自即日起至11月27日期間，凡外帶1個大比薩，可再送1個大比薩，還有BBQ烤雞（3翅3腿）與可樂1瓶，讓民眾一同分享喜悅。

金門店限定的比薩輪刀，加購價199元，限量100組。圖／必勝客提供
金門店限定的比薩輪刀，加購價199元，限量100組。圖／必勝客提供
必勝客首度跨出本島，開設「必勝客金門金城店」。圖／必勝客提供
必勝客首度跨出本島，開設「必勝客金門金城店」。圖／必勝客提供

金門 必勝客 風獅爺

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