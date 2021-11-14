限時14天「比薩買1送3」！必勝客「金門店」正式開幕

全金門第一間「必勝客」，自10月29日開始試營運，並於11月14日正式開幕，成為必勝客登台35年以來，首度跨足離島的里程碑。為慶祝新店開幕，店內也以在地風土民情為元素，限量推出100組「金門店比薩輪刀」，還有開幕首日封紀念章等活動。至11月27日前，還有買大比薩加贈大比薩、烤雞與可樂的「買1送3」限時優惠活動。

必勝客自1986年登台至今，首度跨出本島，開設「必勝客金門金城店」，也是全台第267間門市。店址座落於金城鎮民生路上，鄰近金門縣政府、金城民防坑道等地，自10月底試營運以來，就已經引起在地居民與網友的熱烈討論。同時隨著必勝客今年在PK雙饗卡APP推出「PK隨饗券」，具備線上轉贈功能、跨店取餐等功能之後，也更方便讓台灣、金門兩地的親友跨海分享餐點。